Başbakan'a 'yargı üzerindeki baskısı' için suç duyurusu

T24 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Çetin, yazılı açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danıştay'ın Ankara'daki ulaşım ücretlerinin düşürülmesiyle ilgili kararı eleştirmesinin ardından Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin ''savunmalar alınana kadar geçerli olmak üzere bilet fiyatlarındaki düşüşle ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının yürütmesini durdurduğunu'' kaydetti.



Mahkemenin daha önce 5 yılda verdiği kararı bu kez 4 günde verdiğini, UKOME'nin de zamlı karara geri döndüğünü belirten Çetin, bunun üzerine TÜDEF, TÜKODER ve Tüketici Hakları Derneği adına son UKOME kararına karşı mahkeme nezdinde yürütmenin durdurulması talebiyle 3 yeni dava açtıklarını ifade etti.



Çetin, ''Bugün TÜDEF olarak Başbakan'ın yargı üzerindeki baskısı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ankara'da 2010/991 dosyada şikayetimiz işleme alınmıştır'' dedi.



Başbakan Erdoğan'ın adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiğini öne süren Çetin, açıklamasında şunları kaydetti:



''Ulaşım hakkı gibi temel bir tüketici sorunu politik bir hesaplama aracı olarak kullanılmıştır. Başbakan'ın yargı bağımsızlığı konusundaki yaklaşımını samimi bulmuyoruz.''

