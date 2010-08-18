Başbakan'a yakın firmalara danışmanlık yapmam mümkün mü?

T24

Selin ONGUNEmekli Orgeneral Çevik Bir’in Başbakan'a yakın bir firmada danışmanlık yaptığını ileri süren, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener’e Çevik Bir’den yanıt geldi.Vatan gazetesinden Mine Şenocaklı’nın sorularını yanıtlayan Şener, AKP'yi birlikte kurdukları Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “28 Şubat’la ittifak, işbirliği yaptığı" iddiasını “28 Şubat’ın en fazla bilinen isimlerinden biri Çevik Bir Paşa şu anda nerede, ne iş yapıyor, hükümet ve Başbakan’la ilişkisi ne? Başbakan’a yakın bazı firmalarda danışmanlık yapıyor mu, yapmıyor mu?” sorusuna dayandırmıştı.T24’ün, telefonla ulaştığı emekli Orgeneral Çevik Bir, Abdüllatif Şener’in dile getirdiği iddiadan haberdar olmadığını açıkladı. Çevik Bir, şunları söylemekle yetindi:“Herkes bizim nerede, ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü biliyor. Değişen bir şey yok. Böyle bir şey mümkün mü? Evimde oturuyorum, Bodrum'da emeklilik hayatı yaşıyorum. Şu anda da misafirlerim var, böyle saçma iddiaları ciddiye almıyorum.”28 Şubat sürecinin “sembol” isimlerinden, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, 5 Şubat 1997’de Sincan'da askerlerin 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiş yapması üzerine “Demokrasiye balans ayarı yaptık” ifadesiyle tarihe geçmişti. 1998’de yakalanan PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık’ın soruşturma zaptına, gerçek dışı ifadeler eklenerek basına sızdırılan belgenin, daha sonra Çevik Bir ve Erol Özkasnak tarafından “Andıç” adı verilen bir yazıyla hazırlandığı ortaya çıkmıştı.