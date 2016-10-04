Başbakana tehdit mektubu taşıyan güvercini tutukladılar!

Hindistan Başbakanı Narenda Modi’ye tehdit mektubu taşıyan güvercin sınır muhafızlarınca yakalanıp tutuklandı.

Press Trust of India gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Pakistan sınırında bulunan Pencap eyaletine bağlı Narot Jaimal Singh Karakolu’nda görevli sınır muhafızları, ayak bileğinde bir kağıt bulunan güvercini yakaladı.

Güvercinin ayağındaki kağıtta, Pakistan’ın resmi dili olan Urduca ile Hindistan Başbakanı’na hitaben “Modi, bizi 1971’deki aynı insanlar zannetme. Artık her çocuk Hindistan’la savaşmaya hazır” yazılı olduğu görüldü.

Güvercin tutuklandı

Hint sınır muhafızları bunun üzerine, sınırın Pakistan tarafından geldiğini belirttikleri güvercini yakaladı. Polis müfettişi Ramesh Kumar, olayın araştırıldığını bildirdi. Hint başbakana tehdit mektubu getiren güvercin tutuklandı.

Hindistan sınır muhafızları, iki gün önce de yine Pakistan sınırında, iki balona bağlanmış, aynı tehditlerin yazılı olduğu başka bir mesaj ele geçirmişti. Hint güvenlik görevlileri, geçen yıl Mayıs ayında da yine bir güvercini ‘Pakistan casusu’ olduğu gerekçesiyle gözaltına almıştı.