T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakana tehdit mektubu taşıyan güvercini tutukladılar!

Hindistan’da bir güvercin de ‘casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

04 Ekim 2016 01:13

Hindistan Başbakanı Narenda Modi’ye tehdit mektubu taşıyan güvercin sınır muhafızlarınca yakalanıp tutuklandı.

Press Trust of India gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Pakistan sınırında bulunan Pencap eyaletine bağlı Narot Jaimal Singh Karakolu’nda görevli sınır muhafızları, ayak bileğinde bir kağıt bulunan güvercini yakaladı.

Güvercinin ayağındaki kağıtta, Pakistan’ın resmi dili olan Urduca ile Hindistan Başbakanı’na hitaben “Modi, bizi 1971’deki aynı insanlar zannetme. Artık her çocuk Hindistan’la savaşmaya hazır” yazılı olduğu görüldü.

Güvercin tutuklandı

Hint sınır muhafızları bunun üzerine, sınırın Pakistan tarafından geldiğini belirttikleri güvercini yakaladı. Polis müfettişi Ramesh Kumar, olayın araştırıldığını bildirdi. Hint başbakana tehdit mektubu getiren güvercin tutuklandı.

Hindistan sınır muhafızları, iki gün önce de yine Pakistan sınırında, iki balona bağlanmış, aynı tehditlerin yazılı olduğu başka bir mesaj ele geçirmişti. Hint güvenlik görevlileri, geçen yıl Mayıs ayında da yine bir güvercini ‘Pakistan casusu’ olduğu gerekçesiyle gözaltına almıştı.

 

ETİKETLER

güvercinhindistantutuklamatehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24