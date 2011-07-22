Başbakan’a suikast şüphelisinin sır konuşması

T24 - Başbakan Erdoğan’a suikast iddialarının araştırıldığı Ergenekon Davası’nda, dinlemeye takılan konuşmalardan önemli bilgiler ortaya çıktı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Ergenekon sanıklarının 4 yıl önce 17 Temmuz 2007’de yaptığı ve dinlemeye takılan konuşmasını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi mercek altına aldı. Söz konusu konuşmadan bir ay sonra yapılan Ergenekon’un 3’üncü dalgasında tutuklanan emekli yüzbaşı Zekeriya Öztürk’ün mahkeme kararıyla dinlenen telefonunu, 17 Temmuz 2007 günü saat 19:04:03’te birlikte gözaltına alınan Tuncay Hacıbektaşoğlu aradı.



Hacıbektaşoğlu’nun “Serbest kaldık ‘haber vereyim’ dedim” dediği Öztürk “Geçmiş olsun” yanıtını verdi. Öztürk daha sonra uzun süre Türkiye’de yaşayan ‘Çeçen Muharrem’ adını kullanan Çeçen uyruklu Rusya vatandaşı Saipir Debzlelvidze ile konuştu. Debzlelvidze ise “Komutan” diye hitap ettiği Öztürk’e “Sanamı geçmiş olsun diyem, banamı” sözlerini sarfetti.



Bu konuşma için, 4 yıl sonra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce araştırma kararı alındı. Mahkeme önce konuşmada geçen ‘serbest kaldık’ sözünü dava dosyasındaki kayıtlara bakarak araştırdı. Kayıtlarda Hacıbektaşoğlu “Askerlikten firar” ve “Hürriyet’i tahdit” suçlarından 1996 ve 1998 yıllarında iki kez cezaevinde yattığı ayrıca Saipir Debzlelvidze ile 2007 yılıMart ayında polisin yaptığı bir yol kontrolü sırasında gözaltına alındığı bilgisine ulaştı. Üzerinden ruhsatsız silah çıkan Hacıbektaşoğlu’nun savcılıktan serbest bırakıldığı Debzlelvidze’nin de “Vizesiz Türkiye’de bulunmak” suçundan gönderildiği Yabancılar Şubesi’nden salıverildiği belirlendi. Ancak mahkeme bu kayıtlar dışında telefon konuşmasında geçen ‘Serbest bıraktılar’ sözünü doğrulayan 13-14 Temmuz 2007 ile 17 Temmuz 2007 tarihleri arasında bir kayda ulaşamadı. Polisten mahkemeye gönderilen dosyada ise Debzlelvidze için “İlişik kaydı yoktur” ifadesi yer aldı. Bunun üzerine mahkeme 13-14 Temmuz 2007 ile 17 Temmuz 2007 tarihleri arasında iki ismin gözaltına alınıp alınmadığının Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına karar verdi. Ayrıca Erdoğan’a suikast iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma dosyasını da istedi.





