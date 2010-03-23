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Başbakan'a suikast mi düzenlenecekti?

Meclis'e gelen Başbakan Erdoğan için alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin nedeninin, suikast ihbarı olduğunu duyuruldu.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan'a suikast ihbarı yapıldı. İddia Cihan Haber Ajansı'na ait. Ajans, grup konuşması için Meclis'e gelen Başbakan Erdoğan için alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin nedeninin, suikast ihbarı olduğunu duyurdu.

CHA'nın Başbakanlık ve Meclis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ihbar dün (22 Mart 2010) ikindi saatlerinde geldi.

Başbakan'ın grup konuşmasını yapacağı Meclis'te saldırı olabileceği iddia edildi.

Bu nedenle Meclis'te, sabahın erken saatlerinden itibaren olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Meclis'in ana hizmet binasına girişlere izin verilmedi.

Giriş çıkışlarda polis barikat kurdu. Başbakan'ın Meclis'te  geçeceği bütün bölümlerin üst katlarına polis yerleştirildi.

Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı AKP grubuna gidilen muhalefet kulisi, basın mensupları ve milletvekilleri dışında tamamen boşaltıldı.

Şehir dışından gelen bazı gruplar kalabalık olduğu gerekçesiyle de grup salonuna alınmadı.

İstanbul'dan gelen bir grup hariç hiç kimse Başbakan ile görüştürülmedi. Bu gruptakilerin isimleri de tek tek alındı ve koruma müdürlerine verildi.

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