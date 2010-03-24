'Başbakan'a suikast ihbarı doğru ancak...'

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Başbakan'a olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 94. Dönem Kaymakamları Kura Çekim Töreni’ne katılan İçişleri Bakanı Beşir Atalay,gazetecilerin sorularını yanıtladı.Başbakan Erdoğan'a suikast iddiaları ile ilgili açıklama yapan Atalay, zaman zaman bu tür şeylerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:''Sayın Başbakanımızın, güvenliğine titizlik gösterilecek herkesin korunması ile ilgili her zaman gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok özel bir tedbir falan alınmış değil. Neticede bu tür şeyler zaman zaman olur. Bunların bazısı duyulur bazıları duyulmaz.Bazıları yanlış olur araştırdığınızda hiç ciddiye alınacak şeyler değildir ama genel manada şunu ifade edeyim, güvenlik konusunda biz her zaman tedbirliyiz, olanca tedbirleri alıyoruz, olanca dikkati gösteriyoruz.Başbakanımızla ilgili güvenlik konusunda da hassasiyetimiz çok ileri, biliyorsunuz.''Atalay, ''Suikast tehdidi mi, yoksa eylem mi?'' şeklindeki soruyu da ''Öyle bir şey gelmiş ama bunları çok fazla önemli görmemek gerekiyor. Zaman zaman bu tür şeyler olur. Sadece Başbakanımızla ilgili değil, değişik kişilerle ilgili bize zaman zaman bize bu tür şeyler ulaşıyor'' diye yanıtladı.Atalay, uzun süredir ilk defa böyle bir ihbarın kendilerine ulaştığını da dile getirdi.Dün (23 Mart 2010) Cihan Haber Ajansı, Başbakan Erdoğan'a pazartesi günü Meclis'te grubuna hitaben konuşma yapacağı sırasında suikast düzenlenmesine yönelik bir ihbar alındığını duyurmuştu.Bu gerekçeyle Meclis'te sabah saatlerinden itibaren olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış, AKP grubuna gidilen muhalefet kulisi, basın mensupları ve milletvekilleri dışında tamamen boşaltılmıştı.