Başbakan'a suikast iddiaları Ergenekon dosyasında

T24 - MİT Müsteşarlığı’ndan, Birinci Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin 2007 yılında suikast iddialarını içerdiği öğrenildi.

MİT’in teyid edilemeyen ham bilgileri içeren notunda, birinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Yüzbaşı Zekeriya Öztürk tarafından ‘İstanbul Üsküdar Kısıklı Caddesinde Başbakan’ın akrabalarının oturduğu caddede sarı renkli bir apartmanın bodrum katının Erdoğan’a muhtemel bir eylem planlanmasına yönelik olarak kiralandığı ve yarım bodrum şeklindeki caddeye bakan kısmından iki tuğlanın çıkarıldığı’ belirtildi.

Suikast iddialarını içeren bilgi notlarının bulunduğu yazının giriş bölümünde ise, MİT Müsteşarlığı’nın İstihbarat üreten bir kuruluş olduğu, istihbaratın ise intikal eden birçok bilgi, belge, haber ve duyumun belli bir sistem içinde işlenmesinden sonra oluşturulduğu" belirtildi. Birçok istihbaratın çeşitli kaynaklardan intikal eden birçok haber ve duyum, istihbarata dönüştürülemediği takdirde ilgili devlet organlarına sunulamadığının anlatıldığı yazıda, "Bunun tek istisnası, ikaz istihbaratı niteliği taşıyanlardır. Bu tür haber ve duyumlar, içerdiği tehlikenin büyüklüğü ve aciliyeti nedeniyle teyidi beklenilmeksizin haber veya duyum halinde ilgili makamlara ‘Not’ olarak sunulmaktadır" denildi.

MİT Müsteşarlığı, Başbakan Erdoğan’a yönelik suikast iddialarını içeren ham bilgilerin ise önemli iddiaları içermesi nedeniyle teyidi beklenilmeksizin Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na sunulduğu ifade edildi. MİT Müsteşarlığı’nın Bakbakan Erdoğan’a yönelik suikast iddialarına dair kendilerine gelen ancak bu aşamada teyid yada tekzip edilmeyen duyum ve ihbarlara ilişkin bilgiler içeren notu ise şöyle:



Başbakan'a suikast iddiaları

"Temmuz 2007’de teşkilata intikal eden bir haberden İstanbul Üsküdar Kısıklı Caddesinde Başbakan’ın akrabalarının oturduğu caddede sarı renkli bir apartmanın bodrum katının emekli Yüzbaşı Zekeriya Öztürk tarafından Erdoğan’a muhtemel bir eylem planlanmasına yönelik olarak kiralandığı, yarım bodrum şeklindeki caddeye bakan kısmından iki tuğlanın çıkarıldığı, Danıştay saldırısı akabinde gözaltına alınan serbest bırakılan şahıslardan Zeki Yurdakul Çağman’ın Öztürk ile birlikte hareket ettiği, İstanbul Maslak’ta işyeri bulunan 40-45 yaşlarındaki bir işadamının söz konusu şahıslara mali açıdan destek verdiğini bahse konu gruba emir veren kişinin halen Bulgaristan’da yaşayan Türk asıllı emekli bir albay olduğu, bu grubun mensuplarının Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu şahısların adlarına kayıtlı telefonları kullandıkları, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan’ın Bulgaristan’a bu albayı ziyaretinin akabinde mensur eylemi gerçekleştirdiği, gurubun Bulgaristan ile bağlantısını MİT Mete llakaplı bir şahsın sağladığı, anılanın Türk ve Azeri pasaportu kullandığı, Azeri pasaportu ile Türkiye’ye giriş çıkışlarında soyadının da ufak bir değişiklik yaptığı, söz konusu şahısların yurt dışından 100 milyon dolar para gelmesinin bekledikleri, hali hazırda intikal eden paralarla Çağman’ın borçlarını ödediği, grubun hedefinin, TSK’yı harekete geçirerek yönetime el koymasını sağlayacak bir eylemi gerçekleştirmek olduğu, Grubun hedefinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni harekete geçirerek yönetime el koymasını sağlayacak bir eylemi gerçekleştirmek olduğu, Grubun, "Kırmızı Kitap"ı yazan "General İbrahim" isimli Çeçen Şahıs vasıtasıyla Çeçenistan’dan getirdikleri iki kişiyi İstanbul Ümraniye Çakmak Camii’nin altında misafirhanede barındırdıkları, eylemi bu kişilere yaptırılabileceği hususları öğrenilmiştir. Öte yandan, teşkilatımıza intikal eden bir e postada "27-07-2007 tarihinde sayın Başbakan’a bir suikast yapılacağına" dair ifadeler yer almaktadır

Bilgi notunda ayrıca, ‘MİT Mete lakaplı şahsın Ümraniye soruşturması kapsamında ismi gündeme gelen Mete Yalazangil olabileceğinin değerlendirildiği Mete Yalanzangil’in, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile Semih Tufan Gülaltay’ı tanıştıran kişi olduğunun bilindiği’ belirtildi.



