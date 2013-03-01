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Başbakan'a suikast girişimi nasıl engellendi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan suikast timi son anda durduruldu. 6 DHKP-C üyesi silahlarıyla birlikte yakalandı

01 Mart 2013 10:38

Geçen yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin yakınlarında keşif yapan DHKP-C üyeleri silahlarıyla birlikte yakalandı.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan suikast timi son anda durduruldu. 6 DHKP-C üyesi silahlarıyla birlikte yakalandı.

Olay geçen yıl Başbakan Erdoğan'ın Subayevleri'ndeki evinin yakınında meydana geldi.

NTV, Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin kısa açıklamasıyla gündeme gelen olayın detaylarına ulaştı.


Suikast nasıl önlendi?


Gökhan Gerçek'in ntvmsnbc'deki haberine göre, takip, terör örgütünün Çorum sorumlusu Umut Ş.'nin diğer örgüt mensubuyla yaptığı görüşmeyle başladı.

Umut Ş. konuşmada ''Başbakan'ın Subayevleri'nde bulunan evinin yakınlarında bir arkadaşımız var. Gerekli keşifler tamamlandı. Başbakan'ın evinin çevresinde güçlü sinyal kesiciler bulunuyor. Bu yüzden hiçbir cep telefonu ve X-Ray cihazı çalışmıyor" sözleri ile Başbakan'ın evinin durumuyla ilgili bilgi veriyordu.

Güvenlik güçleri bir yıl boyunca örgüt elemanlarını takibe aldı. Sakarya Caddesi'nde bir cafede silah ve mühimmat alışverişi yapıldığı tespit edildi.

Eylem için hazırlıkların tamamlandığı anlaşılınca operasyon başlatıldı. Örgüt üyesi İlhan K. iki silah ve çok sayıda mermi ile birlikte yakalandı.


Kroki ve silahlar bulundu


İlhan K.'nın bağlantıda olduğu zanlılara yönelik operasyonda DHKP-C terör örgütünün Ankara sorumlusu Emel K. ve çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.

İlhan K.'nın kaldığı evde yapılan aramalarda Başbakan'ın evinin olduğu bölgeyi gösteren haritalar ve krokiler bulundu. Ayrıca, hakim ve savcılara ait evlerin, araçların fotoğrafları da vardı.

1 Şubat 2013'de Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen canlı bomba eyleminden sonra açıklama yapan terör örgütü, yine Başbakan Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı.

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