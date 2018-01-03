Başbakan'a soruldu: OHAL Komisyonu, kaç kişinin başvurusunu reddetti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Onursal Adıgüzel, olağanüstü hâl (OHAL) Komisyonu'yla ilgili Başbakan Binali Yyıldırım'ın yanıtalaması üzere soru önergesi verdi. OHAL Komisyonu'nun kaç kişiyi reddettiği ve bu kararların sebepleri soruldu. Tanrıkulu, göreve iade edilenlerle ilgili bilgi verilmesini talep etti.

23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, ilk başvuruların karara bağlandığını açıklamıştı. Komisyon ayrıca, 22 Aralık 2017 tarihi itibariyle komisyona yapılan başvuru sayısının 103 bin 276 olduğunu açıklamıştı.

Adıgüzel, “Komisyonun kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının üstünden 11 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen, bugüne kadar Komisyon’un verdiği karar ya da kararlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı” ifadesini kullandı.

Onursal Adıgüzel, Başbakan Yıldırım’a şunları sordu:

* Bugün itibariyle Komisyona yapılan başvurulardan kaçı bir karara bağlandı? Bunlardan kaçı ilgili mercilere tebliğ edildi?

* Komisyona yapılan başvuruların tamamının karara bağlanması için öngörülen bir tarih var mı?

* Kararlar kamuoyu ile paylaşılacak mı? Paylaşılmaması durumunda, komisyonun şeffaflığı nasıl denetlenecek?

Tanrıkulu da Yıldırım’a şunları sordu:

* Komisyona kaç kişi, KHK’ler ile kapatılan kaç kurum veya kuruluş başvurdu?

* Komisyon kaç kişinin başvurusu hakkında göreve iade, kaç başvuru hakkında ret kararı verdi?

* Komisyon, kapatılan kurum ve kuruluşlardan hangileri hakkında yeniden faaliyete geçme kararı verdi, hangileri hakkında başvuruyu olumsuz cevapladı?