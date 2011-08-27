'Başbakan'a selam verene dava açılamaz'

T24 - CHP Lideri, Deniz Feneri savcılarının görevden alınmasına sert tepki gösterdi ve olayla ilgili Başbakan Erdoğan'ı suçladı.



Mahkemede yapılmış itiraflar olmasına rağmen hükümette bir telaş olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, mahkeme başlamadan savcıların görevden alınmasının dünyanın hiçbir yerinde bu kabul edilemeyeceğini vurguladı.



CHP Lideri tepkisini şu iddia ile dile getirdi: "Bundan sonra artık hiçbir hakim ve savcı Başbakan'a selam veren birine dava açamaz."



Başbakan Erdoğan'a soruları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



- Deniz Feneri ile ilginiz ve bilginiz var mıydı.

- Kanal 7'de arama yapılacağını bildiren köstebek kim? Bu size çok yakın çalışan bir arkadaşınız mı?

- Ne tür bir kader ortaklığınız oldu ki bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz?