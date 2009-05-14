Başbakan'a Rize'de çay protestosu

Tarım Bakanı Mehdi Eker'in 2009 yılı yaş çay alım fiyatını 79 kuruş, 11,5 kuruş da destekleme primi olmak üzere 90,5 kuruş olarak açıklamasının ardından Rize'de protestolar yaşandı. Böylece 2002'den beri iktidarda olan Erdoğan, ilk kez kendi memleketinde protesto edildi.



Yaş çay fiyatının açıklanmasının ardından, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde toplanan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği üyesi bir grup, kendilerinin hazırladığı bir hasta sedyesi üzerine bir kök çay bitkisini koyarak, çıkışta Bakan Eker'e vermek istediler.



Ancak, polislerin müdahalesiyle bu kişiler uzaklaştırıldı.



Dernek Başkanı Mustafa Mavi, açıklanan yaş çay alım fiyatını çok düşük bulduklarını, verilen fiyat ile çayın Rize'de bitme noktasına geleceğini savundu.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, yaş çay fiyatının açıklandığı toplantıdan sonra programında bulunan valilik ve belediye ziyaretlerini, Ankara'daki bir programa katılmak durumunda kaldığı için gerçekleştiremeden Rize'den ayrıldı.

