Başbakan'a PKK'nın çekilmesiyle ilgili yanlış istihbarat mı verildi?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, çözüm süreciyle ilgili yaptığı, “PKK’nın henüz yüzde 15’i çekildi. İşin başındayız” şeklindeki açıklamalarının arkasında istihbarat birimlerinin hazırladığı raporların etkili olduğu iddia edildi. Başbakan'a sunulan rapora göre 200 PKK'lı sınır dışıne çekildi. BDP'li Hasip Kaplan çekilmenin yüzde 60 oranında tamamlandığını, Pervin Buldan ise "neredeyse tamamlandığı"nı açıklamıştı.

Raporlarda, bölgede, “nasıl olsa operasyon yapılmaz” anlayışı ile PKK’lıların “propagandalarını tüm hızıyla sürdürdüğü” ifade edilen raporlarda, bölgede “baraj ve karakol yapımını” temel alan Gezi Parkı türü eylemlerinin önümüzdeki günlerde başlamasından endişe edildiği de vurgulandı.

Hüseyin Özay’ın Taraf’taki haberine göre, raporlarda yer alan bilgilere göre, bugüne kadar 200 örgüt üyesi yurtdışına çıktı. Bu kişilerin büyük kısmı da, hasta, kadın ve dağda sorun çıkartan üyelerden oluştu. Ayrıca, bu süreçte örgüte katılımlarda ise adeta patlama yaşandı. Çıkanların çok üstünde bir katılım son iki ayda gerçekleşti.

Örgüt güçlendi

Süreçle birlikte örgüt üyelerinin büyük kısmının yerleşim birimlerine indiği ifade edilen raporlarda, bu süreçte örgütün propaganda faaliyetlerine büyük önem verdiği kaydedildi.

Raporlarda, “Örgüt, moral açısından ve motivasyon açısından güçlenmiş durumda bulunuyor. Ayrıca bu süreçte, örgütün maddi anlamda da kaynakları arttı” şeklinde değerlendirmelere de yer verildi.

Güvenlik birimleri, çözüm süreci sonrasında örgütün bölgede yaptığı eylemlerle ilgili de çalışma yaptı. Bu çerçevede, sadece haziran ayında 20 planlı eylemin gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu eylemlerin bir kısmında propaganda yapıldığı, bir kısmında da adam kaçırma, iş makinelerinin yakılmasının gerçekleştirildiği vurgulandı.

İstihbaratta koordinasyon sorunu

Çözüm sürecinin, güvenlik birimleri ve devlet kademelerindeki yansımaları da mercek altına alındı. Yapılan araştırma ve değerlendirmelerde, çözüm süreci sonrasında istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun büyük ölçüde azaldığı, kapalı kapılar ardında ise çözüm sürecine yönelik olumsuz eleştirilerin paylaşıldığı tespit edildi. Devlet birimlerinin çözüm sürecinde MİT’i yalnız bıraktığına yönelik de görüşler de dile getirildi.



Yine hazırlanan raporlarda, çözüm sürecinden rahatsız olan ve PKK üyelerinin çekilmesini engellemeyi amaçlayan bazı ülkelerin çalışmaları hakkında da bilgilere yer verildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, başta bazı bölge ülkeleri olmak üzere, çekilmenin gerçekleşmemesi için yoğun çaba sarf eden ülkeler olduğu da kaydedildi. Bu ülkelerin çözüm sürecini sabote edilmesine yönelik çalışmalarının olabileceği de dille getirildi.

Yeni Gezi eylemleri gelebilir

Bölgedeki, karakol ve baraj yapımlarıyla ilgili son durum da değerlendirildi. Buna göre, bölgede baraj ve karakol yapımlarına yönelik bir tepki bulunuyor. Süreci baltalamayı amaçlayan bazı gruplar, baraj ve karakol yapımlarını gerekçe göstererek, bölgede ikinci bir Gezi eylemi sürecini başlatmayı amaçlıyor. Bu konuda da acil olarak önlemlerin alınması gerekiyor.

Rapordan tespitler

» Çözüm sürecinin henüz birinci aşamasının ilk etabı bile tamamlanmadı.



» Bugüne kadar yaklaşık 200 örgüt üyesi yurtdışına çıktı. Bu kişiler de, hasta, kadın ve sorunlu kişilerden oluşuyor.



» Kendilerine operasyon yapılmayacağına dair kesin kanaate varan örgüt üyeleri, yurt içinde aleni olarak propaganda yapıyorlar.



» Süreçte örgütün kırsal kadrolarına katılımda patlama yaşanıyor.



» Bazı ülkeler, örgüt üyelerinin yurtdışına çıkışını engellemek için yoğun çaba sarfediyor.



» Güvenlik birimleri arasında koordinasyonda kopukluk meydana geldi. Süreç tek MİT’in sorululuğunda gibi bir anlam oluştu.



» Süreçte örgütün motivasyonu ve morali arttı. Ayrıca, parasal kaynaklarında da önemli bir artış sağlandı.

BDP’li Kaplan: PKK’lıların yüzde 60'ı sınır ötesine geçti

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Şırnak'tan bilgim ve duyumlarım, PKK'lıların yüzde 60'ın Şırnak üzerinden sınır dışına çekildiği yönündedir. Başbakanı fena yanıltıyorlar veya işletiyorlar” dedi.

Pervin Buldan ise, “Geçen hafta Kandil’e gittiğimizde, bize, ‘geri çekilme tamamlanmak üzere’ denildi. Bu hafta itibariyle ‘geri çekilme tamamlandı’ diyebiliriz. PKK’nın sınır dışına çekilmesi ile birlikte hükümetin demokratik adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.