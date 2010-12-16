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Başbakan’a ODTÜ’de protesto

ODTÜ’ye giden Başbakan Erdoğan, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Protestocu öğrenciler gözaltına alındı.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ODTÜ'de toplandı. Bina dışında Başbakan Erdoğan'ı protesto eden öğrencilerle polis arasında okul önünde arbede yaşandı. Protesto gösterisinde bulunan 21 ODTÜ'lü polis tarafından gözaltına alınırken, polis öğrencilere biber gazı sıktı. Üniversitede gerginlik devam ediyor. Reuters haber ajansının tüm dünyaya geçtiği bir fotoğraf ise polisin uyguladığı orantısız gücün simgesi oldu.


Başbakan Erdoğan'ın salona girmesinin ardından bina önünde toplanan bazı ODTÜ'lü öğrenciler, protesto gösterisinde bulundu. “Kendi okulumuzun salonuna almıyorlar” diyen öğrenciler, AKP aleyhine sloganlar attı. Olay yerine özel timin takviye olarak gelmesinin ardından, öğrenciler üstleri aranarak Çevik Kuvvet otobüslerine bindirildi.


21 ODTÜ'lü gözaltında

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ndeki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda (BTYK) yapılan toplantı sırasında, bina önünde protesto gösterisinde bulunan ODTÜ'lü 21 öğrenci, gözaltına alındı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sırasında, bina önünde toplanan ve okullarının salonuna alınmadıkları gerekçesiyle Ak Parti aleyhine sloganlar atan öğrencilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahale sonucunda, Güvenlik Şube ekipleri, ODTÜ öğrencisi 21 kişiyi gözaltına aldı. Taşkınlık yapan yaklaşık 80 öğrenci de kampüs dışına çıkarıldı.


Polisten biber gazı

Arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lü öğrenciler,  enstitünün üst tarafında toplandı. Polisin dağılın uyarısına, öğrenciler slogan  atarak karşılık verdi. Öğrencilerin polise saldırması üzerine polisler biber gazı  kullandı. Gazdan öğrenciler, gazeteciler ve polisler etkilendi. Bir polisin  kalkanını eline geçiren öğrenciler, basın mensuplarına gösterdikleri kalkanı yere  vurarak kırmaya çalıştılar.

Bazı öğretim üyelerinin olay yerine geldiği ve öğrencileri  sakinleştirmeye çalıştıkları gözlendi.

Grup adına konuşan master öğrencisi Uğur Yıldırım, polisin İstanbul ve  Ankara'da “öğrencilere müdahalesini” protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis  istemediklerini söyledi. Açıklama sırasında arka taraftan bazı öğrencilerin taş  atması üzerine, öğretim görevlileri söz konusu öğrencileri taş atmamaları  konusunda uyardı.

Enstitü önünde bekleyiş devam ediyor.

 

Toplantıya kimler katılıyor

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki BTYK'nin 22. toplantısına Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, rektörler, bakanlık müsteşarları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.


CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde katıldığı bir panelde protesto edilmişti. Öğrenciler, Burhan Kuzu'ya yumurta fırlatmıştı.

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