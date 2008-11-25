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'Başbakana muhalif olan öldürülüyor'

Ergenekon davasının sanıklarından Ergun Poyraz sorgusunda, 'Üzeyir Garih yaşasaydı, Erdoğan milletvekili olamazdı' dedi

25 Kasım 2008 02:00

Ergenekon davasının sanıklarından Ergun Poyraz sorgusunda, 'Üzeyir Garih yaşasaydı, Erdoğan milletvekili olamazdı' dedi.

Ergenekon davasının 19. duruşmasında tutuklu sanıklardan yazar Ergün Poyraz'ın ifadesi tamamlandı. Poyraz, bir kitap hazırlığı içinde olduğunu belirterek Başbakanın kendisini şikayet etmesinin ardından tutuklandığını söyledi.

Poyraz, Başbakan Erdoğan'a muhalif olanların ya kazaya kurban gittiğini ya da öldürüldüğü ya da cezaevine konulduğunu öne sürdü. Ergenekon iddianamesinin Fethullah Gülen'e açılan davanın intikamı gibi olduğunu ifade eden Poyraz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savunmasında Üzeyir Garih'e de değinen Poyraz, Garih'in Başbakan Erdoğan'a karşı olduğunu, Erbakan ve Türkeş'e yakın bir isim olduğunu söyledi. Poyraz, "Erdoğan'a karşı olan tek yahudiydi, o yaşasaydı Erdoğan milletvekili olamazdı" dedi.

Poyraz'ın ardından söz alan avukatı Hüseyin Buzoğlu, sanıkların tahliye edilmemesinin kovuşturmada siyasi bir gölgeye dönüştüğü yönünde şüphe uyandırdığını söyledi.

Buzoğlu, ayrıcı kendisinde lobi belgesi çıkan kişilerin örgüt yönetici olarak suçlandıklarını hatırlatarak rahatsızlık duyduğu bir konuya açıklık getirmek istediğini belirtti. Müvekkili Ergün Poyraz'ın tutuklanmasının ardından sanıklardan Sevgi Erenerol'un kendisiyle görüşmek istediğini belirten Buzoğlu, "Erenerol bana neden tutuklandığını sordu. Ben de Kendisinden lobi belgesinin çıktığını söyledim ve fotokopisini ona verdim. Yani Erenerol benim kendisine verdiğim belgeden dolayı üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle huzurunuzdadır. Ben de bu belgeyi internette buldum" diye konuştu. 

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