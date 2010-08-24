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Başbakan'a mektup var!

PTT çalışanları, taleplerini iletmek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- PTT çalışanları, taleplerini iletmek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.


HABER-SEN Ankara 2 Nolu Şube üyesi bir grup PTT çalışanı, Kızılay Yenişehir PTT'si önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan HABER-SEN Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Polat, ''PTT çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı. Artık sorunlarına bir çözüm bekliyorlar. Bugün Türkiye'nin dört yanından postacılar, mektuplarını Başbakan'a gönderiyor.


PTT çalışanlarının sorunlarına gözünü kulağını kapayan Hükümete ve Başbakana taleplerimizi gönderdiğimiz bu mektupları iletiyoruz'' dedi. 30 Ağustos tarihine kadar sorunlarının çözülmesi için Hükümetten çözüm bekleyen postacılar, yanlarında getirdikleri 12 adet mektubu postaya vererek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Grup, işlemlerinin ardından dağıldı.

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