'Başbakan'a Kürdistan’ın kalbinden soruyorum; Kürdistan Kürdistan olacak mı?'

Barış ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Başbakan kendisi diyor, ’Osmanlı’da Kürdistan Eyaleti vardı’. Başbakana Kürdistan’ın kalbinden soruyorum; Kürdistan Kürdistan olacak mı ?" dedi.

BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, milletvekili Altan Tan, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin ve sanatçı Ferhat Tunç ile ilk mitingin yapıldığı Karakoçan’a gelen Selahattin Demirtaş , ilçe meydanında yaklaşık 2 bin kişiyi Kürtçe selamladı. Mitingde ’Öcalan’a özgürlük, Kürtlere statü’ pankartı açılırken Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

'Kararlılıkla barışın yolunda yürüyoruz'

BDP’nin gerçek halk partisi olduğunu ve tarihin değişmesini vaat ettiklerini söyleyen Demirtaş, şöyle dedi:

"Kimse halkımıza, insanımıza dininden, kültüründen dolayı hor bakamaz, hakaret edemez. Bakın şimdi çıkmış birileri, 12 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, ’Biz inkarı asimilasyonu bitirdik’ diyor. Bu inkarın nasıl bittiğini Başbakan Erdoğan bilmez, bunu Mazlum Doğan’a sormak lazım, o bilir nasıl bitirildiğini. Bunları sanki, bunlar şimdiki iktidardakiler bahşetmişler gibi gösteriyor. İnancınızın gaspçıları çıkıp biz size bu hakları bahşettik diyorlar. Siz kimsiniz ki bu hakları bize bahşediyorsunuz? Biz anamızdan doğmakla zaten bu haklara sahibiz. Bu toprakları kendi malları gibi görüyorlar. Kürtler bu toprakları terk etsin diyorlar. Bu topraklar sana babandan miras da kalmamış."

'Devletin bu millete şükran borcu var'

Selahattin Demirtaş 90 yıldır cop, panzer, şiddet dışında bir şey görmediklerini ileri sürerek, "Öyle bir hale getirmişler ki, devlet dedin mi akan sular duracak, devlete boyunu eğeceksin. Biz bunları değiştiriyoruz. Kusura bakmayın bu devletin bu millete şükran borcu vardır. Devletin artık kutsal olmadığı ortaya çıkıyor. Kürt halkı zulüm devletine karşı direniş hakkını kullanmıştır. Topluma zulüm eden devlet olmayacak, olursa bunun adı devlet olmaz. Orada direniş hakkı doğar. Kürt halkı bunu yapmıştır"dedi.

'Kürdistan diyoruz, diken diken oluyorlar'

BDP Genel Başkanı Demirtaş, hükümetin inkar politikası izlediğini ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnkarı bitirdik diyorlar ya. Kürdistan diyoruz, diken diken oluyorlar. En büyük inkar onun üzerinde. Eski isimleri iade edeceğiz diyorlar. Tunceli, Dersim olacak diyorlar. Hani inkarı bitirmiştin? İşte Dersim, Dersim olacak. Peki Kürdistan, Kürdistan olacak mı? Başbakan kendisi diyor, ’Osmanlı’da Kürdistan Eyaleti vardı’. Başbakana Kürdistan’ın kalbinden soruyorum; Kürdistan Kürdistan olacak mı ?"

'Ana dilimiz, seçme seçilme hakkımız her şeyin üstünde’

Selahattin Demirtaş, halkın seçtiklerine güç vereceklerini belirterek, "Halkın seçmediği kaymakamları bir tane imzayla buraya gönderirseniz bunun adı demokrasi katliamı olur. Ama belediye başkanını değiştirirsiniz. Kaymakam 30 sene burada kalsa değiştiremezsiniz. Atanmış asla ama asla seçilmişin üstünde olamaz" dedi.

Seçme ve seçilme hakkıyla ana dilin her şeyin üstünde olduğunu belirten Demirtaş, "Bunlar olmazsa olmazımızdır" diye konuştu