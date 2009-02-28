Başbakan’a Halep’ten doktorluk verilecek

Suriye'deki Halep Üniversitesi tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktor unvanı verilecek.





Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, yaptığı açıklamada, 24 Şubat’ta Halep Üniversitesi senatosunda yaptıkları toplantı sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktor unvanı verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.



Gaziantep Üniversitesi ile Halep Üniversitesi arasında yürütülen işbirliği projeleri çerçevesinde Suriye'nin Halep şehrine gittiklerini ve buradaki temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi olduğunu gördüklerini anlatan Coşkun, alınan kararın kendilerini memnun ettiğini söyledi.



Coşkun şöyle konuştu:



"Halep Üniversitesi senatosundaki toplantı sırasında Rektör Prof. Dr. Muhammed Nizar Akil bir telefon görüşmesini takiben heyecan, sevinçle senato odasına girdi ve özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısı konusunda izlediği politikayla tüm İslam dünyasının takdirini kazanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a üniversitelerinin fahri doktor unvanı verme kararının onaylandığı haberini aldıklarını açıkladı. Bu esnada tüm senato üyeleri kararı ayakta alkışladı. Bizler bu olayı büyük bir gurur ve mutlulukla izledik."



Halep Üniversitesinin 50 yıllık geçmişi olduğunu ve tarihinde ilk kez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora verildiğini bildiren Yavuz Coşkun, Halep'te yürüttükleri temaslarda görüştükleri tüm yetkililerin Türkiye'nin bu tavrından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini söyledi.



Halep üniversitesi ile sağlık, eğitim, sanat ve kültür alanlarında yakın işbirliği içerisinde önemli projeler yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Coşkun üniversiteler arasında hızla gelişen ilişkilerin iki ülkenin giderek daha çok yakınlaşmasında da önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.



Coşkun, fahri doktora kararının önümüzdeki aylarda resmi olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tebliğ edileceğini ve Başbakan'ın Halep Üniversitesine davet edileceğini öğrendiklerini kaydetti.



Halep Üniversitesi, 25 fakültesi, 10 araştırma enstitüsü ve yaklaşık 120 bin öğrencisi ile Orta Doğu'nun en büyük ve prestijli üniversitelerinden biri olarak biliniyor.

