Başbakan Erdoğan'ın afişini yırtan 3 çocuk adliyelik oldu

Adana'da Başbakan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı kutlamalarına ilişkin asılan afişlerini yırttıkları iddiasıyla yakalanan 16 yaşındaki 3 çocuk, adliyeye sevk edildi.
Merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan AKP Adana İl Başkanlığı binasının karşısındaki billbordlardaki Başbakan Erdoğan'ın "bugün bayram birlik olalım" mesajını veren afişin yırtılmasının ardından polisin çalışma başlattığı bildirildi.
Vatan gazetesinin haberine göre, mobese kayıtlarından billboardlardaki afişleri yırttıkları tespit edilen G.A., D.D. ve M.T.G. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemlerin ardından ’Başbakana hakaret’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Çocuklardan M.T.G.’nin babası Ekrem G.’nin önceki dönemlerde Ak Parti Adana il yönetiminde yer aldığı bildirildi.