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Dünya

Başbakan'a fırça atan doktor kovuldu

Cameron ve Clegg'e fırça atan 57 yaşındaki ortopedi doktoru David Nunn'un görevden uzaklaştırıldığı yazıldı

23 Haziran 2011 03:00

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron ile Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'e hijyen kurallarına dikkat etmedikleri gerekçesiyle fırça atan ortopedi doktoru David Nunn'un görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Independent, St Guy's hastanesinin ortopedi koğuşunda hijyen kurallarına dikkat etmedikleri gerekçesiyle Başbakan David Cameron ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'e fırça atan 57 yaşındaki ortopedi doktoru David Nunn'un görevden uzaklaştırıldığı yazdı.

Hastane: "Kendi rızasıyla ayrıldı"

St Guy's hastanesi yetkilileri, ortopedi uzmanı Dr.Nunn'un görevden uzaklaştırıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Nunn'un kendi rızasıyla zorunlu ücretli izne ayrıldığını belirten yetkililer, Nunn'un hastalarıyla başka bir doktorun ilgilendiğini kaydetti.

Başbakan ve yardımcısını fırçaladı

Nunn, hastanenin ortopedi bölümündeki bir hastayla sohbet eden Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve yanındakileri hijyen kurallarına dikkat etmedikleri gerekçesiyle fena fırçaladı.

Başbakan ve yardımcısının ortopedi bölümünde yatan bir hastanın yanına oturmasına sinirlenen Nunn, Cameron ve beraberindeki gazetecilere parmağını sallayarak, "Size bu şekilde buraya girebileceğinizi kim söyledi? Gömleklerin kollarını kıvırın ve kravatları çıkarın!" diye bağırdı.

Bu sırada Cameron'ın yüzündeki şaşkın ifade kameralara yansıdı. Cameron şaşkınlık içinde gazetecilerin odadan çıkmasını ve kravatlarını çıkararak gelmelerini rica etti.

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