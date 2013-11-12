Gürsel Tekin'den Sarıgül eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcı Gürsel Tekin, CNN TÜRK'te yayınlanan Enver Aysever'in "Aykırı Sorular" programına konuk oldu. Programda, İstanbul Belediye Başkanlığı aday adaylığı ve Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılımı konusunda açıklamalar yaptı. Gürsel Tekin, Sarıgül'ün sonradan beyanını düzelttiğini belirterek, "Başbakan'a 'dünya lideri' demek için aklını peynir ekmekle yemiş olmak gerekir" dedi.

Tekin, "Kılıçdaroğlu sizi yarı yolda mı bıraktı?" sorusuna da, "Aday adaylığım Sayın Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde oldu" dedi. Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılması konusunda ise, en az 30 yıllık CHP’liyim, CHP’nin 90 yıllık tarihi sürecine baktığınızda partiye insanlar elbette katılabilir, gelebilir, gidebilir, hiç itiraz yok. Ama yöntemler çok doğru yöntemler değildi" dedi.

Mustafa Sarıgül'e 'dünya lideri' ifadesinden dolayı eleştiri

Radikal'de yer alan habere göre, Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde CHP 'ye katılan Mustafa Sarıgül'ün Başbakan Erdoğan için " dünya lideri" demesini eleştirdi. Başbakan'ın, Gezi olayları sırasında Eskişehir'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ardından "Polis destan yazıyor" sözlerini hatırlatan Tekin, "Böyle bir Başbakan nasıl dünya lideri olur" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Sarıgül'ün sonradan beyanını düzelttiğini belirterek, "Başbakan'a 'dünya lideri' demek için aklını peynir ekmekle yemiş olmak gerekir" dedi.

'İçimi paramparça eden şeyler oldu'

Gürsel Tekin, Enver Aysever'in, "Sanki Sarıgül CHP’ye değil, CHP Sarıgüle katıldı" eleştirilerine manidar cevap verdi. Tekin "içimi paramparça eden şeyler oldu, acıtan şeyler oldu, ben 30 yıllık CHP’liyim, CHP’nin 90 yıllık tarihi sürecine baktığınızda partiye insanlar elbette katılabilir, gelebilir, gidebilir, hiç itiraz yok ama yöntemler çok doğru yöntemler değildi" dedi.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz, Bülent Arınç-Erdoğan değiliz, bu düşüncelerimizi her alanda söyleyebilecek insanlarız, yanlışa yanlış demeyelim mi? süreç yanlış oldu, yöntemler doğru olmadı"

3. Köprü

Gürsel Tekin, son zamanlarda oldukça tartışılan 3. köprü inşaatına da değindi ve 3. köprünün gelecekte çok fazla çevre tahribatına yol açacağını belirtti.

Tekin, "3. Köprü ile ilgili şu anda herhangi bir üniversitenin onayı yoktur" dedi.