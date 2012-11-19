Başbakan'a, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda neler sorulacak?

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu'nun CHP ve MHP'li üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmasını istedikleri soruları komisyona ilettiler.

CHP, Başbakan Erdoğan'a 10 soru yöneltti. CHP'nin yönelttiği sorular arasında özetle şunlar bulunuyor:

- Dolmabahçe görüşmesinden sonra TSK mensuplarına yönelik operasyonlar yapıldı. Bu görüşmelerde neler konuşuldu?

- 2003-2004 yılında gerek MİT gerekse diğer devlet kurumlarının aracılığı ile askerlerin darbe teşebbüsü içinde olduğuna dair bilgi sahibi olmanıza rağmen neden bu teşebbüse karşı bir hareket içinde olmadınız? O gün sizi bu darbe veya muhtıra teşebbüsüne karşı koymak için bir girişimde bulunmanızı engelleyen korkular nelerdi?

- 28 Şubat sonrası AKP'nin ortaya çıkışı ve 27 Nisan e-muhtıra sonrası yükselişi arasında birçok bağlantı yapılıyor. Siz böyle bir bağlantı olduğunu düşünüyor musunuz? AKP, 28 Şubat sürecinin bir ürünü mü?

- 12 Eylül Askeri darbesinin Kenan Evrenin yargılanmasıyla gerçekten aydınlatılacağını ve sorumlularının cezalarını alacağına inanıyor musunuz?

- 28 Şubat yargılamaları sürecinde onlarca asker, subay yargılanmak üzere cezaevlerine koyuldu, aynı hassasiyeti binlerce kişinin, ailenin mağdur olduğu 12 Eylül askeri darbesinin yargılanması sürecinde gösterilmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?''

MHP'nin soruları

MHP Ankara Milletvekili Özcan ise Başbakan Erdoğan'a yöneltilecek soruları ana başlıkta topladı. Yeniçeri'nin komisyona sunduğu sorular arasında şunlar bulunuyor:

-27 Nisan elektronik tehdidini nasıl anlamlandırıyorsunuz? 27 Nisan eğer bunu muhtıra ya da tehdit olarak algıladıysanız, bunu verenler hakkında hangi işlemleri yaptınız?

- Dolmabahçe görüşmesiyle, 27 Nisan bildirisinin arasında bir ilişki var mıdır? Dolmabahçe'de Yaşar Büyükanıt ile ne konuşuldu? Ne müzakere edildi? Dolmabahçe de bir mutabakat söz konusu olmuş mudur?

- 2002 yılından sonra hükümetinize karşı sayısız darbe planı yapıldığı iddia edilmiştir. Hükümet karar alırken ya da karar verirken bu planların etkisi olmuş mudur?

Bu arada, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, BDP'nin Başbakan Erdoğan'a yönelteceği soruları yarın komisyona teslim edeceklerini bildirdi.

Yarın komisyona sunulacak

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, komisyonun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazılı olarak yönelteceği soruları yarın sunacağını söyledi.

Bazı üyelerin, Başbakan Erdoğan'a iletilecek soruları henüz komisyona sunmadıklarını belirten Şahin, ''Bu sorular da komisyonumuza ulaştıktan sonra yarın Sayın Başbakanımız'a ileteceğiz'' dedi.