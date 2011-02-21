Başbakan'a bir Hitler benzetmesi de Müjdat Gezen'den

T24 - AKP tarafından 12 Haziran seçimlerine kadar susturulmak istendiğini belirten tiyatro sanatçısı Müjdar Gezen, Hitler'in de seçimle gelmiş bir lider olduğunu söyledi.



Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Star TV'de Uğur Dündar'ın konuğu olarak katıldığı programda AKP seçmenine yönelik Aziz Nesin'in "Halkın yüzde 60'ı koyundur" benzetmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Başbakan Erdoğan'a "Hitler" benzetmesinin ardından aynı benzetme Müjdat Gezen tarafından geldi.



Sözcü'ye röportaj veren ünlü tiyatrocu "Şuan ki meclisi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna "TRT3'ten görüyorum. Hemen çocuklara yasaklanması lazım" dedi.



AKP'nin verdiği sözleri tutmadığını da söyleyen Gezen, "Ben sadece hatirladıklarırnı söyleyebilirim. İlk seçimlerden önce, barajın düşürülmesi, dokunulmazlıkların kaldırılması işçilere grev hakkının verilmesi gibi vaatleri kulağımızla duyduk. Sonuç?" dedi.



Darbeci iddaları

Size darbeci dediler, ne diyorsunuz?

Doğrusu elim ağırdır. Diyenleri bir darbede düşünürüm ama değmez. Her söyledikleri geri tepti, daha ne olsun? Yetmişlerde "Selimiye" de, seksenlerde "Bayrampaşa" da yatmış birine bunu söylemek söyleyenleri gülünç duruma düşürdü o kadar.



AKP'den gelen tepkiler ne durumda?

12 Haziran'a kadar beni susturmayı planlıyorlarmış. Politikacıların mizahçılarla uğraşması hayra alamet değildir... Tek notayla şarkı olmaz. Özgürlükten söz edip kendi özgürlüğü dışındakilere bunu taramamak faşistliktir. Çok sesli olacağız.



AKP seçimle gelen bir parti, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Hitler de seçimle gelmişti.

