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Ekonomi

Başbakan'a abdest lavabosu gönderildi

İş adamı Yavus Selim Sarıoğlu, kendisinden yola çıkarak, evde abdest almakta zorlanmamak için geliştirdiği abdest lavabosunun seri üretimine geçerek, dünyaya pazarladı.

17 Nisan 2012 02:35

İş adamı Yavus Selim Sarıoğlu tarafından icat edilen abdest lavabosu, abdest alanlara büyük kolaylıklar sağlamak için üretildi. Çocukların ve yaşlıların da kullanımını kolaylaştıran yeni lavabo düzeneğine arap ülkeleri büyük rağbet gösterdi. Sarıoğlu, icat ettiği abdest lavabosunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderdiğini söyledi.

 
 
Özellikle Müslüman arap ülkelerinden siparişler aldıklarını belirten Aben Çelik Eşya Sahibi Yavuz Selim Sarıoğlu, "Yaşımızın ilerlemesiyle birlikte yaşadığımız zorluklardan yola çıkarak böyle bir lavabo yapmaya kara verdim. Özellikle Müslüman ülkelerden talepler aldık. Sadece abdest almak için değil, çocuklar için de ideal bir lavabo oldu. Çocuklar artık lavabolara tırmanmayacak. Bel ağrıları çeken yaşlı insanlarımız da bu lavaboların büyük katkısını görecek" dedi. 
 
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Düzeneğin banyo lavabosunun altındaki dolaba yerleştirildiğinden etrafta görüntü kirliliği de yapmadığını belirten Sarıoğlu, "Kullanımı oldukça kolay, çekerek çıkartıyoruz işimiz bittikten sonra yeniden yerine itiyoruz" diye konuştu. Sarıoğlu'nun mağazasına gelerek abdest lavabosunu görenler de, şaşkınlık içerisinde ürünü inceledi. 
  
 

Başbakan'a da gönderildi

 
 
Sarıoğlu, icadını yaptığı ve patentini aldığı ürünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderdi. Ürünün pazarlanması için seri üretim konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Sarıoğlu, "Ürünümüzü Sayın Başbakan'a da gönderdik. Kendisinin ürünü çok beğendiğini duyduk. Bu da bizi çok memnun etti"

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