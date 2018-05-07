Başbakan: Ziraat ve diğer bankalar, konut sektöründeki stokları azaltmak için kampanya yapacak

Başbakan Binali Yıldırım, Ziraat Bankası ve diğer bankaların, konut sektöründeki stokları azaltmak için kampanya yapacağını duyurdu.

Yıldırım, Bankalar Birliği 61. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu haketmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Boş durmayacağız, enflasyonu aşağı çekeceğiz" dedi.

"Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok" diyen Yıldırım, "Kurun en önemli etkeni enerji faturamızadır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi birşey değilse faizleri indirin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ülkemizin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Çünkü bölgemiz riskli bir bölge. Ülke bütünlüğünü beraberliğini gözümüz gibi korumalıyız.Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük bir ülke olduğunu da terörle mücadelede ortaya koymuştur.

"Faizleri indirin"

Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok Kurun en önemli etkeni enerji faturamızdır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.

Bu günlerde algı operasyonları devam ediyor. Belli ki seçimlere kadar da tırmandırılarak devam ettirilecek. Biz eminiz ki vatandaşlar olup biteni görüyor. Algı operasyonlarına karşı memleket menfaati için karar almaktan çekinmeyiz.Demek ki geçim başka seçim başka seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya üretmeye devam deceğiz.

Bankalar konut kampanyası başlatacak

Konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için konut kampanyası yapılacak. Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stoğunu azaltmak için kampanya başlatacak.böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız"