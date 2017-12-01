Başbakan: Zaten Zarrab da hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin Man Adası'nda off shore şirketine yönelik iddialarına ilişkin olarak, "Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver" dedi.

Yıldırım ABD'deki Reza Zarrab davası ile ilgili, "Hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık. Bunlar bir adamı almışlar, konuşturuyorlar" dedi. "İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner" diyen Yıldırım, "Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım…' Alıcısı olursa…" ifadesini kullandı.

Yıldırım şöyle konuştu:

-(Kemal Kılıçdaroğlu) Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Siyaseten ülkenin geleceği için söyleyecek sözü kalmayan ana muhalefet partisi genel başkanı partisini uçuruma sürüklüyor. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Her seçimde "Kazanamazsam istifa edeceğim" dedin. İstifa ettiğini gören oldu mu? Dün SSK'yı bugün de CHP'yi iflasa sürüklüyorsun. Küresel güçlerin operasyonuna su taşıyorsun. Bunların hiçbiri tesadüf değil.

-Kendi vatanına ihanet eden FETÖ terör örgütü ABD'nin eteğinde adeta siyasi güç dileniyor. Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi zora sokmaktır. CHP kadroları Amerika'ya tanışmış, bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu sen hiç 15 Temmuz şehitlerinin davalarına gittin mi? Önce şehitlerin davalarına git.

"Sarraf hapisten çıkmanın en kolay yolu satmak diyor"

(ABD'de İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın tanıklık yaptığı Hakan Atilla davasıyla ilgili) Hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık. Bunlar bir adamı almışlar, konuşturuyorlar. Onun işi de 'Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar' hesabına döndü.

İlk ifadesinde korktuğu için farklı şeyler söylediğini ifade ediyor, mahkeme deyince de "Korktum, onun için ifademi değiştirdim" diyor.

İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım…' Alıcısı olursa…. Buradan açıkça ifade ediyorum, bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.



İlginç bir şey var. Bu davanın en hararetli takipçisi bakıyoruz CHP. CHP kadroları Amerika'ya taşınmış. Orada bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Sen 15 Temmuz şehitlerinin failleri, alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o mahkemelerde duruşmalara katıldın mı? Eğer milliysen, eğer yerliysen önce git bu şehitlerin davalarına katıl. Orada ülkemizi savun. Şehitlerin hakkını savun. Gazilerin hakkını savun. Türkiye'ye kumpas kuran Türkiye'nin başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip onlarla beraber olmak ne milliliktir ne yerliliktir, olsa olsa onlarla iş birliği yapmaktır.