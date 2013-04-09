Başbakan 'Yüzde 6 faiz yüksek' dedi, faizler yüzde 5.81'e kadar indi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "Yüzde 6’lık faiz yüksek" açıklaması bono faizinde düşüşü hızlandırdı. 2 Nisan’da yüzde 6.60’ı gören bono faizi yüzde 5.81’e kadar indi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü Borsa İstanbul’un açılışında ‘Yüzde 6’lık mevcut faiz yüksek’ açıklamasıyla bono faizlerinde başlayan düşüş hareketi dün de devam etti.

Dün yüzde 5.81’e kadar gerileyen gösterge tahvilin faizi Perşembe günü yüzde 6.26 seviyelerinden işlem görüyordu. Yani Başbakan’ın açıklamalarıyla alevlenen faiz indirimi beklentileriyle bono faizlerinde 45 baz puanlık düşüş oldu. Gösterge tahvilin faizi 2 Nisan’da yüzde 6.60’a çıkmıştı.

Ufuk Şanlı'nın Vatan'daki haberine göre, Başbakan’ın, “Temenni ediyorum ki, kısa zamanda bunu daha da düşürmek suretiyle özellikle faiz baskısını bu ülkenin tüketicileri üzerinden kaldırmış olalım” şeklindeki sözlerinin gelecek hafta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi kararı çıkacağına yönelik beklentileri de artırdığı söyleniyor. Bu arada faiz indirimi beklentilerinin yanında gelişmekte olan ülkelere yönelik artan yabancı girişleri bono faizlerindeki düşüşü destekliyor.



Faizde düşüş sürer mi?



Küresel ekonominin halen daha büyüme sancıları çekmiyor olması ve Japon Merkez Bankası’nın (BoJ) yeni Başkanı Kuroda’nın piyasayı yen likiditesine ‘boğacağını’ açıklamasının küresel bono iştahını arttırdığını söyleyen VATAN Yazarı Ali Ağaoğlu, “Başbakan’ın ‘faiz yüksek’ açıklaması politika fazinde 25 baz puan indirim olacağı beklentisini artırdı. Daha önce görülen yüzde 5.63 seviyelerine yeniden inilecek gibi. Bu seviye kırılırsa yüzde 5.30 dahi test edilebilir” dedi.



‘Biz söyledik Merkez indirdi’



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası’nın faiz koridorunu kendilerinin söylemesi üzerine indirdiğini belirtti. Faiz oranlarıyla ilgili olarak Merkez Bankası’nı proaktif davranamadığı için eleştiren Çağlayan, “Merkez Bankası faiz koridorunu biz söyledik diye indirdi” dedi. Çağlayan, Başbakan Erdoğan’ın da faiz oranlarını yüksek bulduğunu belirtti. “Merkez Bankası artık göz boyamayı bıraksın. Politika faizinin inmesi gerekiyor” diyen Çağlayan, bugünkü faizlerle firmaların yatırım yapmasının mümkün olmadığını kaydetti. Çağlayan, “Ekonomide ‘U’ dönüşü yapmak için bu kadar beklemeye gerek var mıydı?” diye sordu ve “Büyüme Merkez Bankası’nın işi değildir, bir siyasi irade kararırdır” diye konuştu.



Sanayici de ‘Faiz yüksek’ dedi



İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, “Dünya ile karşılaştırıldığında faiz oranları yüksek kalıyor” dedi. Küçük, şunları belirtti: “Sanayimiz için finansman en önemli sorunların başında gelmeye devam ediyor. Kredi faizleri son dönemdeki düşüşe rağmen hâlâ yüksek.”