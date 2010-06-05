Başbakan: Yorumlar insanı katil bile eder

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sütlüce Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği internet yöneticilerine, tıpkı diğer medyada olduğu gibi,
internette de sansürü, kısıtlamayı kabul etmediklerini belirterek, ''Ama
otosansür, otokontrol noktasında internetin de kendisini artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine
inanıyoruz'' dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılım toplantıları kapsamında spor adamlarının ardından internet medyasıyla buluştu.
Erdoğan, tıpkı diğer medyada olduğu gibi,
internette de sansürü, kısıtlamayı kabul etmediklerini belirterek, ''Ama
otosansür, otokontrol noktasında internetin de kendisini artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine
inanıyoruz'' dedi.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan, 40 yıl önce, yalnızca 15 bilgisayarın
birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan internetin, bugün dünyayı tam
anlamıyla bir ağ gibi ören, hayatın vazgeçilmez
bir unsuru haline dönüştüğünü söyledi.
Sermayenin, mal ve hizmetlerin, bilginin, haberin çok kısa sürelerde yer
değiştirmesinin, uzak kavramının ortadan kalkmasının, şeffaflığın
artmasının küreselleşmenin nimetlerinden olduğunu
belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Ancak, dünya genelinde internetle ilgili istatistiklere baktığımızda
bir başka çarpıcı gerçeği de görüyoruz. Dünya genelinde 1,7 milyar kişi
internet kullanıyor. Dünya nüfusunun 6,5
milyarı aştığı, 7 milyara yaklaştığı düşünülürse, halen çok büyük bir
kesimin internete tıklamadığı, belki hayatında hiç internet görmediği
anlaşılacaktır. Birileri için küçülen dünyanın, bir başka kesim için hiçbir ilerleme kaydetmediği gerçeğini her an
aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Birileri için refah artarken,
birilerinin daha da yoksullaştığı belli bölgeler, belli coğrafyalar, 21. yüzyılı yaşarken başka bölgelerin hala 20. yüzyıla
ulaşamadığı gerçeğini de kabul etmek durumundayız.''
ImageBaşta G-20 Zirvesi olmak üzere her platformda bu gerçeğe dikkati
çektiklerini kaydeden Erdoğan, süregiden dengesizliğin sadece ekonomik
sonuçlar doğurmadığını, başta terör, göç, çevre kirlenmesi, çarpık kentleşme olmak üzere birçok soruna da zemin
hazırladığını dile getirdiklerini ve bir an önce tedbirlerin alınması
noktasında uyarılarını yaptıklarını bildirdi.
'İnternetin bir canavar olmasını önlemek durumundayız'
Bir başka sorunun internetin kullanımıyla ilgili olduğuna işaret eden
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Biz, hepimiz internetin doğuşuna, yaygınlaşmasına şahit olduk. Bu
süreci adım adım izledik. Heyecan vericiydi, muhteşemdi, dünyayı
değiştirecek, dönüştürecek, bilgi akışını, iletişimi
hızlandıracak bir gelişmeydi. Ama zamanla, çok ciddi sorunları da
beraberinde getirdiğini gördük. Amacı dışında kullanıldığında ki
maalesef bunu acımasızca yaşıyoruz, toplumun tüm
değerlerine de tepkiyle bir yaklaşım tarzı. Kötü niyetli
kullanıldığında, bunu ben şöyle düşünüyorum; Bir bıçak var, bir neşter
var. Neşterle hayat kurtarıyorsunuz, bir bıçak var, onu
ekmek kesiminde vesaire kullanıyorsunuz. Ekmek keserken tamam güzel, ama
aynı bıçağı kalkıp bir yanlış olayda, cinayette kullanabilirsin.
Buradaki niyetler çok şey değiştiriyor. Neşterle
hayat kurtarmak, öbür tarafta bıçakla insanı öldürmek. Gereğinden fazla
kullanıldığında ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlara yol açtığını
müşahede ettik. Daha işin başında sayılırız ve
bu noktada önlemleri şimdiden almak zorundayız. Önce aile, ardından
eğitim kurumu, ardından oto kontrolle internetin bir canavar olmasını
önlemek, son derece yararlı bir araç olarak
kullanılır hale getirmek durumundayız.''
'Bu noktada hepimiz sorumluluk sahibiyiz'
Erdoğan, şöyle devam etti:
''Bu noktada hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Özgürlüğün, şeffaflığın,
açıklığın aracı olan internetin, kısıtlanmadan, ama kendi kendini de
kontrol ederek büyümesini sağlamak, bizzat internet
kullanıcılarının, bizzat internet sağlayıcılarının görevidir diye
düşünüyorum. Bizim gelenek göreneklerimize, toplumun genel ahlak
değerlerine saygı duyan bir anlayışı sürdürmemiz, bunu
geliştirmemiz öyle zannediyorum bir Başbakan olarak benim de hatırlatmam
gereken bir sorumluluğumdur. Ama bu alanın aktörleri olarak sizlerin de
bu dayanışma içerisinde yer alması sizin de sorumluluğunuzu gerektirir. Tıpkı diğer medyada olduğu gibi, internette
de sansürü, kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Ama otosansür, otokontrol
noktasında internetin de kendisini artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine inanıyoruz.''
'İnternet medyası alanında hızla ilerleme kaydettik'
Bu vakit darlığının, haber alma, habere ulaşma noktasında da insanları
hızlı davranmaya ittiğini ve internet kullanıcılarının büyük
çoğunluğunun artık internet medyasını takip ederek
habere ulaştığını vurgulayan Erdoğan, ''Tabii şu hususta sizlere
teşekkür etmek durumundayım. Türkiye kısa zamanda internet medyası
alanında hızlı ilerleme kaydetti ve kullanıcıların vazgeçilmez internet adresleri oluştu'' dedi.
Başbakan Erdoğan, tatlı ve bir o kadar da hızlı rekabetin artık haber
sitelerine de hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
''Bu kaliteyi, bu seviyeyi yakaladığınız için sizleri kutluyorum. Ancak,
bu rekabet ve bu hız arasında bazen sınırların zorlandığını, ciddi
hatalar yapıldığını da üzülerek görüyoruz. Telif noktasında, özel hayatın mahremiyeti, çocukların korunması, haklar ve
kişisel özgürlükler konusunda kimi zaman istenmeyen manzaralar,
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hükümet olarak, bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerimiz,
hazırlıklarımız devam ediyor.''
'Barış, barış, barış demekle olmuyor'
Musalla taşındaki şehidin slogan beklemediğini, sadece dua istediğini
söyleyen Erdoğan, ''Bu, siyasi istismardan başka bir şey değildir. Bizim
değerlerimizin içinde yeri budur'' dedi.
Statükoyu koruyarak, çözümsüzlüğü muhafaza ederek, Türkiye'nin
değişimine engel olarak siyaset yapmaya alışmış olanların sürece muhalif
olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
''Burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum; terör örgütü hiçbir
zaman benim Kürt kardeşlerimin, Kürt vatandaşlarımın sözcüsü olmadı,
olamaz. Terör örgütü, Türkiye'nin
kardeşliğini, birliğini, dayanışmasını hedef alanların taşeronudur,
tetikçisidir ve artık bu gizlenemez bir hale gelmiştir. Terör örgütünün
barış adına adım atması söz konusu olamaz.
Barış, barış, barış demekle barış olmuyor. Bal, bal demekle ağız
tatlanmaz. Bunlar barış derken, diğer tarafta şehitlerimizin bayrağa
sarılı tabutları geliyor.''
Yorumları eleştirdi
Başbakan Erdoğan haber altındaki yorumlardan şikayetçi olduğunu belirtti..Erdoğan, "ben yorumları okumuyorum ama geçen bir arkadaş print etmiş getirmiş eleştiriden çok öyle galiz küfürler vardı ki insanı katil bile eder" dedi.
Başbakan'dan 'AKP' düzeltmesi
Haber3.com'un Yayın Yönetmeni Aydın Özdalga, Başbakan'a soru yöneltirken cümlesinin başında kullandığı 'AKP' ifadesine Erdoğan'dan düzeltme geldi.
Erdoğan'ın gazetecinin ifadesini 'AKP' değil AK Parti diye düzeltirken salonda bulunan davetliler tebessüm etti.
Mesleki sorunlarını aktaran internet habercileri, sorunlarını Başbakan Erdoğan'a iletti.