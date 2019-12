Başbakan: Yorumlar insanı katil bile eder

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sütlüce Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği internet yöneticilerine, tıpkı diğer medyada olduğu gibi, internette de sansürü, kısıtlamayı kabul etmediklerini belirterek, ''Ama otosansür, otokontrol noktasında internetin de kendisini artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılım toplantıları kapsamında spor adamlarının ardından internet medyasıyla buluştu.





Erdoğan, tıpkı diğer medyada olduğu gibi, internette de sansürü, kısıtlamayı kabul etmediklerini belirterek, ''Ama otosansür, otokontrol noktasında internetin de kendisini artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi.





Burada bir konuşma yapan Erdoğan, 40 yıl önce, yalnızca 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan internetin, bugün dünyayı tam anlamıyla bir ağ gibi ören, hayatın vazgeçilmez

bir unsuru haline dönüştüğünü söyledi.





Sermayenin, mal ve hizmetlerin, bilginin, haberin çok kısa sürelerde yer değiştirmesinin, uzak kavramının ortadan kalkmasının, şeffaflığın artmasının küreselleşmenin nimetlerinden olduğunu

belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Ancak, dünya genelinde internetle ilgili istatistiklere baktığımızda bir başka çarpıcı gerçeği de görüyoruz. Dünya genelinde 1,7 milyar kişi internet kullanıyor. Dünya nüfusunun 6,5

milyarı aştığı, 7 milyara yaklaştığı düşünülürse, halen çok büyük bir kesimin internete tıklamadığı, belki hayatında hiç internet görmediği anlaşılacaktır. Birileri için küçülen dünyanın, bir başka kesim için hiçbir ilerleme kaydetmediği gerçeğini her an aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Birileri için refah artarken, birilerinin daha da yoksullaştığı belli bölgeler, belli coğrafyalar, 21. yüzyılı yaşarken başka bölgelerin hala 20. yüzyıla ulaşamadığı gerçeğini de kabul etmek durumundayız.''





ImageBaşta G-20 Zirvesi olmak üzere her platformda bu gerçeğe dikkati çektiklerini kaydeden Erdoğan, süregiden dengesizliğin sadece ekonomik sonuçlar doğurmadığını, başta terör, göç, çevre kirlenmesi, çarpık kentleşme olmak üzere birçok soruna da zemin hazırladığını dile getirdiklerini ve bir an önce tedbirlerin alınması noktasında uyarılarını yaptıklarını bildirdi.







'İnternetin bir canavar olmasını önlemek durumundayız'







Bir başka sorunun internetin kullanımıyla ilgili olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Biz, hepimiz internetin doğuşuna, yaygınlaşmasına şahit olduk. Bu süreci adım adım izledik. Heyecan vericiydi, muhteşemdi, dünyayı değiştirecek, dönüştürecek, bilgi akışını, iletişimi

hızlandıracak bir gelişmeydi. Ama zamanla, çok ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini gördük. Amacı dışında kullanıldığında ki maalesef bunu acımasızca yaşıyoruz, toplumun tüm

değerlerine de tepkiyle bir yaklaşım tarzı. Kötü niyetli kullanıldığında, bunu ben şöyle düşünüyorum; Bir bıçak var, bir neşter var. Neşterle hayat kurtarıyorsunuz, bir bıçak var, onu

ekmek kesiminde vesaire kullanıyorsunuz. Ekmek keserken tamam güzel, ama aynı bıçağı kalkıp bir yanlış olayda, cinayette kullanabilirsin. Buradaki niyetler çok şey değiştiriyor. Neşterle

hayat kurtarmak, öbür tarafta bıçakla insanı öldürmek. Gereğinden fazla kullanıldığında ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlara yol açtığını müşahede ettik. Daha işin başında sayılırız ve

bu noktada önlemleri şimdiden almak zorundayız. Önce aile, ardından eğitim kurumu, ardından oto kontrolle internetin bir canavar olmasını önlemek, son derece yararlı bir araç olarak

kullanılır hale getirmek durumundayız.''







'Bu noktada hepimiz sorumluluk sahibiyiz'







Erdoğan, şöyle devam etti:





''Bu noktada hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Özgürlüğün, şeffaflığın, açıklığın aracı olan internetin, kısıtlanmadan, ama kendi kendini de kontrol ederek büyümesini sağlamak, bizzat internet

kullanıcılarının, bizzat internet sağlayıcılarının görevidir diye düşünüyorum. Bizim gelenek göreneklerimize, toplumun genel ahlak değerlerine saygı duyan bir anlayışı sürdürmemiz, bunu

geliştirmemiz öyle zannediyorum bir Başbakan olarak benim de hatırlatmam gereken bir sorumluluğumdur. Ama bu alanın aktörleri olarak sizlerin de bu dayanışma içerisinde yer alması sizin de sorumluluğunuzu gerektirir. Tıpkı diğer medyada olduğu gibi, internette de sansürü, kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Ama otosansür, otokontrol noktasında internetin de kendisini artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine inanıyoruz.''







'İnternet medyası alanında hızla ilerleme kaydettik'







Bu vakit darlığının, haber alma, habere ulaşma noktasında da insanları hızlı davranmaya ittiğini ve internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun artık internet medyasını takip ederek

habere ulaştığını vurgulayan Erdoğan, ''Tabii şu hususta sizlere teşekkür etmek durumundayım. Türkiye kısa zamanda internet medyası alanında hızlı ilerleme kaydetti ve kullanıcıların vazgeçilmez internet adresleri oluştu'' dedi.





Başbakan Erdoğan, tatlı ve bir o kadar da hızlı rekabetin artık haber sitelerine de hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





''Bu kaliteyi, bu seviyeyi yakaladığınız için sizleri kutluyorum. Ancak, bu rekabet ve bu hız arasında bazen sınırların zorlandığını, ciddi hatalar yapıldığını da üzülerek görüyoruz. Telif noktasında, özel hayatın mahremiyeti, çocukların korunması, haklar ve kişisel özgürlükler konusunda kimi zaman istenmeyen manzaralar, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hükümet olarak, bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerimiz, hazırlıklarımız devam ediyor.''







'Barış, barış, barış demekle olmuyor'







Musalla taşındaki şehidin slogan beklemediğini, sadece dua istediğini söyleyen Erdoğan, ''Bu, siyasi istismardan başka bir şey değildir. Bizim değerlerimizin içinde yeri budur'' dedi.





Statükoyu koruyarak, çözümsüzlüğü muhafaza ederek, Türkiye'nin değişimine engel olarak siyaset yapmaya alışmış olanların sürece muhalif olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:





''Burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum; terör örgütü hiçbir zaman benim Kürt kardeşlerimin, Kürt vatandaşlarımın sözcüsü olmadı, olamaz. Terör örgütü, Türkiye'nin

kardeşliğini, birliğini, dayanışmasını hedef alanların taşeronudur, tetikçisidir ve artık bu gizlenemez bir hale gelmiştir. Terör örgütünün barış adına adım atması söz konusu olamaz.

Barış, barış, barış demekle barış olmuyor. Bal, bal demekle ağız tatlanmaz. Bunlar barış derken, diğer tarafta şehitlerimizin bayrağa sarılı tabutları geliyor.''





Yorumları eleştirdi







Başbakan Erdoğan haber altındaki yorumlardan şikayetçi olduğunu belirtti..Erdoğan, "ben yorumları okumuyorum ama geçen bir arkadaş print etmiş getirmiş eleştiriden çok öyle galiz küfürler vardı ki insanı katil bile eder" dedi.







Başbakan'dan 'AKP' düzeltmesi







Haber3.com'un Yayın Yönetmeni Aydın Özdalga, Başbakan'a soru yöneltirken cümlesinin başında kullandığı 'AKP' ifadesine Erdoğan'dan düzeltme geldi.





Erdoğan'ın gazetecinin ifadesini 'AKP' değil AK Parti diye düzeltirken salonda bulunan davetliler tebessüm etti.





Mesleki sorunlarını aktaran internet habercileri, sorunlarını Başbakan Erdoğan'a iletti.