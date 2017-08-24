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Dünya

Başbakan Yıldırım: Türkiye ile Vietnam arasında savunma alanındaki işbirliğine ilişkin prensipte mutabakat sağlandı

Hakime Torun, İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Resmi ziyaret için Vietnam'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı

24 Ağustos 2017 13:03

Hakime Torun, İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Resmi ziyaret için Vietnam\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Vietnam arasında savunma alanındaki işbirliğine ilişkin bir soru üzerine, \"Geçtiğimiz aylarda düzenlenen İDEF savunma sanayi fuarına Vietnam\'dan bir heyet gelmişti. Onların ilgilendikleri konular var. Beraber araştırma, geliştirme programları yapmak istiyorlar. İşbirliğinin kapsamı daha ziyade araştırma ve geliştirme üzerine olacak. Bunlar üniversiteler arası olabilir, her iki ülkenin savunma sanayi ile ilgili kuruluşları arasında olabilir bunlarla ilgili prensipte mutabakat sağlandı bundan sonra detay çalışmalar yapılacak\" dedi.

\"BURADA CİDDİ BİR ALT YAPI İHTİYACI VAR\"

Vietnam\'a olan yatırımların sevindirici olduğunu belirten Yıldırım, ziyaret kapsamında Vietnam ile Türkiye arasında 3 tane anlaşma imzalandığını da belirtti. Yıldırım, \"Vietnam özellikle ticari anlamda Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Alt yapının geliştirilmesi konusunda özellikle. Burada ciddi bir alt yapı ihtiyacı var. Savunma alanında ve ticaretin çeşitlendirilerek arttırılması konusunda da ciddi talepler var. Ümit ediyorum, Singapur, Vietnam ziyaretlerimiz ülkemiz için güzel sonuçlara vesile olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başbakan Yıldırım\'ın Vietnam\'da yaptığı geziden görüntü

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