BAŞBAKAN YILDIRIM:(İSTANBUL'DAKİ HASTANE YANGINI) "32 YOĞUN BAKIM HASTASI BAŞKA HASTANELERE NAKLEDİLDİ" 

İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi\'ndeki yangına ilişkin bir soruya Başbakan Binali Yıldırım, \"Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil. Olay yerine 70 adet ambulans hemen yangın sonrası sevk edilmiş. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek. İhmal kusur varsa gereği yapılacak\" diye yanıt verdi.

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-Başbakanın açıklamaları