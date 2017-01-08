T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım'ın 'müjde'si 4 AKP'liye takıldı

184 olan toplantı yeter sayısı için 4 eksik kaldı

08 Ocak 2017 16:26

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘müjde’ olarak açıkladığı ‘emekliye ek ikramiye’, ‘sicil affı’ ve ‘esnafa 250 milyarlık borç yapılandırma kredisi’ düzenlemelerini de içeren torba tasarının, önceki akşamki görüşmeleri, sürpriz bir engele takıldı.

Hürriyet'in haberine göre, 4 AK Partili’nin eksikliği nedeniyle tasarının görüşmeleri yarıda kaldı. Tasarının önceki akşam Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde muhalefet, Yıldırım’ın ‘müjde’ olarak duyurduğu borç yapılandırma kredisini içeren 23. maddesinin oylamasında toplantı yeter sayısı istedi. 184 vekilin hazır bulunmasını gerektiren bu talebin yoklamasında salonda 179 AK Partili vekilin olduğu ortaya çıktı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi’yi de sayınca yoklamada sayı 180’e çıktı, ancak 184 olan toplantı yeter sayısı için 4 eksik kaldı. Hamzaçebi de bunun üzerine anayasagörüşmelerinin başlayacağı pazartesi günü toplanmak üzere Meclis’i kapattı.

AK Parti yönetimi tasarıyı, ya anayasa görüşmelerinin birinci turunun ardından verilecek iki günlük arada ya da anayasa görüşmelerinin sonunda yasalaştırmayı planlıyor.

ETİKETLER

Başbakan Yıldırımmüjde4 AKPlitakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24