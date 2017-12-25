Başbakan Yıldırım'ın konut müjdesi Samsatlı depremzedeleri sevindirdi

Haci BOZKURT/SAMSAT (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde, 2 Mart\'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan Samsatlıların yüzü, Başbakan Binali Yıldırım’ın bölgeye verdiği konut yapılacağı müjdesiyle güldü.

Samsat\'ta, 2 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, ilçedeki birçok ev ile iş yeri yıkıldı veya hasar gördü. Depremin ardından konteynerlerde yaşamını sürdüren ilçe sakinleri, yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname\'de (KHK) bölgeye konutlar yapılacağının yer almasıyla mutlu oldu.

AK Parti Adıyaman il kongresine katılmak üzere kentte dün bulunan Başbakan Yıldırım\'ın Samsatlı depremzedelere konut yapılacağı müjdesini vermesi, ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Depremin ardından barındıkları konteynerlerde haberi alınca mutlu olan depremzedeler, bölgeye yapılması planlanan konutların kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Samsatlı depremzedeler, yapılacak evlere yerleşecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



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