Başbakan Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle LGBTİ'lere yönelik şiddet için soru önergesi

İzmir’de iki saldırganın, trans kadınları zorla alıkoyarak gasp ettiği haberi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere (LGBTİ) yönelik saldırıları Meclis gündemine taşıdı.

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle, LGBTİ’lerin son yıllarda karşılaştığı saldırıları hatırlatarak, İzmir’de, iki trans kadının ellerini bağlayıp alıkoyan sonra da paralarını gasp eden saldırganlar hakkında ne tür işlemler yapıldığını sordu.

“AKP iktidarı LGBTİ’ler için ne yaptı?”

Soru önergesinde ayrıca, Türkiye’de 2002 yılından itibaren kaç LGBTİ’nin yaşadığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, bu yıllar içinde yaşanan cinayetler ile ilgili olarak toplam kaç kişinin gözaltına alındığı ya da tutuklandığı, Türkiye’nin LGBTİ cinayetlerinde dünya sıralamasında kaçıncı olduğu, kaç LGBTİ için "kayıp" başvurusunda bulunulduğu ve LGBTİ’lerin hangi sektörlerde "cinsel kimliklerini" saklamadan özgürce çalışabildiği soruları yer aldı.