Başbakan Yıldırım'dan vize krizi açıklaması: Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Valiler Toplantısı'nda konuştu. ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin konuşan Yıldırım, "Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız" dedi. Yıldırım, ABD'nin aldığı kararı hatırlatarak, "Biz de ülkemize yakışanı yaptık, mütekabiliyet esasına dayanarak aynı karşılığı verdik" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizler 81 ilimizin en üst düzey yöneticileri olarak devlet geleneğimizi sürdürüyor, ağır bir vazifeyi omuzlarınızda taşıyorsunuz. Sizler, bizler 15 yıldır Türkiye'yi, takip eden değil, takip edilen bir ülke haline getirmek için büyük gayret sarfediyoruz.

Son günlerde Amerika ile yaşadığımız vize krizi gündemin sıcak konularından birisini oluşturuyor. Amerika'nın güvenlik zaafiyetini öne sürerek vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Biz de ülkemize yakışanı yaptık, mütekabiliyet esasına dayanarak aynı karşılığı verdik. Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız.

'FETÖ' ile mücadele

Gerek FETÖ gerek PKK terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde dikkatli, kılı kırk yararak işlem yapmanız önem taşıyor.

İdlib operasyonu

Biz bölgede terör değil bir barış kuşağı oluşturmak için gayret sarfediyoruz. Şu an itibarıyla Astana'da alınan kararın gereğini yerine getirmek bakımından askerlerimiz İdlib'de bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Amaç, Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesidir.

IKBY referandumu

Terör oluşumları ile kol kola girenler Irak'ın tüm kazanımlarını kaybetme olasılığını iyi hesap etmeliler. Oldu bittiyle oluşturulan referandum bölgesel barışı tehdit etmektedir.

Valilere Mesaj

Biz en baştan beri millet devletin değil, devlet milletin hizmetinde olacak dedik. Size düşen görev devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmaktır. Mesafe koymamaktır. Mutluluğunu, sevincini yüreklerinizde hissederek görev yaptığınızı biliyorum. Sizleri bu bilinç ve gayretinizden dolayı tebrik ediyorum fakat hayatın bir gereği olarak sürekli yenilenmeye ihtiyaç var. Başarılarımızla övünerek değil, daima yeni başarılar, daha iyisini nasıl daha iyi yapacağız düşüncesi ile çalışmak mecburiyetindeyiz.

Uzun seneler milletimizin yüzü gülmedi. Hamdolsun, son 15 yılda biz bu durumu tersine çevirdik. Artık milleti yaşat ki devlet yaşatsın, milleti yücelt ki devlet yücelsin prensibini hayata geçirmiş bulunuyoruz.

"Hata yapın ama hainlik yapmayın"

Mesele ülkenin geleceği ve menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var ama hainliğe asla alan yok. Bulunduğunuz şehirlerden milletin emaneti sizlerin omuzlarınızdadır. Rızasını beklediğiniz yegane mercii milletin ta kendisidir.

Doğu ve Güneydoğu illerinde tahribatlar var. Özellikle gençlerimizi Batı illerimizle buluşturalım. Vatandaş işin içinde olmalı. Sizin heyecanınızı görmeli ve sizin heyecanınıza da katılmalıdır.