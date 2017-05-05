Başbakan Yıldırım'dan Topbaş'ın damadı hakkında ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ'nün iş dünyasına yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık problemi gerekçesiyle serbest bırakılmasıyla ilgili "FETÖ ile mücadelemiz ülkemizde hukuk içinde devam ediyor. Biz 15 Temmuz'dan sonra işi yargıya havale ettik. Yargı hangi yönde nasıl karar verirse o karar tecelli edecek." yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Moldova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Biz suçluları tespit edip adalete teslim ettikten sonra bizim alanımız orda duruyor. Yargı gereğini yapıyor. İsimler üzerinden yorum yapmak yanlış olur. Önemli olan bu mağduriyeti yaşayan insanların yüreğini ferahlatacak kararların bir an önce çıkmasıdır" diye konuştu.