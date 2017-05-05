T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım'dan Topbaş'ın damadı hakkında ilk açıklama

"Biz 15 Temmuz'dan sonra işi yargıya havale ettik"

05 Mayıs 2017 20:09

Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ'nün iş dünyasına yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık problemi gerekçesiyle serbest bırakılmasıyla ilgili "FETÖ ile mücadelemiz ülkemizde hukuk içinde devam ediyor. Biz 15 Temmuz'dan sonra işi yargıya havale ettik. Yargı hangi yönde nasıl karar verirse o karar tecelli edecek." yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Moldova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım,  "Biz suçluları tespit edip adalete teslim ettikten sonra bizim alanımız orda duruyor. Yargı gereğini yapıyor. İsimler üzerinden yorum yapmak yanlış olur. Önemli olan bu mağduriyeti yaşayan insanların yüreğini ferahlatacak kararların bir an önce çıkmasıdır" diye konuştu.

ETİKETLER

Binali YıldırımBaşbakanKadir TopbaşÖmer Faruk Kavurmacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24