Başbakan Yıldırım'dan seçim ittifakı eleştirilerine yanıt: Fikir üretemeyince çirkinleşiyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, partisi ile MHP'nin seçim ittifakı teklifine yönelik yapılan eleştirilere Malatya'da yanıt verdi. Partisinin il kongresine katılmak için kente gelen Yıldırım, "Biri çıkmış diyor ki 'Cumhur İttifakı ahlaksız teklif'. Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen Cumhur İttifakına, milletin adının geçtiği böyle bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın. Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kongre öncesi dışarda bulunanlara seslenen Başbakan Yıldırım, 2002'de yapılan seçimlerde partisinin Malatya'da yüzde 50 oy aldığını 2015'te yapılan seçimlerde ise bunun yüzde 70'e yaklaştığını söyledi. Başbakan Yıldırım, seçim ittifakı teklifene yönelik yapılan eleştirelerle ilgili olarak "Biri çıkmış diyor ki 'Cumhur İttifakı ahlaksız teklif'. Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen Cumhur İttifakına, milletin adının geçtiği böyle bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın. Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar." dedi.

Başbakan Yıldırım, TSK'nın, ÖSO ile Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak, "Allah bu birliğinizi beraberliğinizi bu kardeşliğinizi daim eylesin. Milletimiz için, memleketimiz için her türlü hileyi kumpası kuranlara da Allah fırsat vermesin. İşte askerlerimiz Mehmetlerimiz kahramanlarımız Türkiye için ay yıldızlı bayrağımız için Afrin'de destan yazıyorlar Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde destan yazıyorlar, doğuda güneydoğuda terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbeti içen kardeşlerimize Allah'tan rahmet , gazilerimize huzurlu ömürler diliyoruz. Yarınımız, bugünden daha iyi olacak. İyi yolda güzel günleri hep beraber yaşayacağız" açıklmasında bulundu