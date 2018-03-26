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Başbakan Yıldırım'dan, Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı

Rusya'daki AVM'de çıkan yangında 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti

26 Mart 2018 15:23

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'da 60'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım, Rusya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

Rusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmiş, 40'dan fazla kişinin yaralanmıştı.

TIKLAYIN - Rusya'da AVM'de yangın; en az 64 kişi öldü; çok sayıda yaralı var

 

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