Başbakan Yıldırım'dan operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak; bunun başka yolu yok

Başkaban Binali Yıldırım, Menbiç'e yönelik operasyon yapılabileceğine dikkat çekerek "Fırat'ın batısı tamam, doğusu da aynısı olacak, bunun başka yolu yok" dedi.

Yıldırım, "Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'bu işi oturalım konuşalım' diyor" ifadesini kullandı.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar."

"Fırat'ın doğusu da tamamlanacak"

Türkiye'nin sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu."

Yıldırım, "Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor." diye konuştu.