Başbakan Yıldırım'dan Mısır saldırısına ilişkin açıklama: Bu mudur İslamiyet?

Başbakan Binali Yıldırım, Mısır'daki camiye yönelik saldırıyla ilgili, "Mısır'da 235 masum insan hayatını kaybetti, bu mudur İslamiyet? Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Dolmabahçe'de Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Değerli öğretmenlerimiz 21. yy.'da küresel rekabette başarılı olmanın yegane yolu, eğitimden ve bilgiden geçiyor. Bu hayati derecede önemli bir meseledir. Çünkü biz geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz. 2002'den bugüne bu şuurla hareket ettik. Bildiğiniz gibi eğitimde en büyük payı 2002'den itibaren eğitime ayırıyoruz. Zorunlu eğitim 12 yıla çıktı. Farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü açıldı.'' İfadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım; ''Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir'' şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Derslik başına düşen öğrenci sayısında iyiye gidiyoruz. 2019 sonunda tekli eğitime geçmiş olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini her zaman savunduk. 3 milyar civarında ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. İnternete bağlanan dijital dev ekranlara sahip tahtalarımız var.

Mısır saldırısı

Başbakan Yıldırım, Mısır saldırısına ilişkin, ''Mısır'da bir camide mevlasına dua ederken, namaz kılarken insanların üzerine silahlarla, bombalarla saldırdılar. 235 masum insan hayatını kaybetti. Bu mudur İslam, bu mudur insanlık. Ölenlere rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Endişeniz olmasın. Türkiye'nin yarını bugününden daha güzel olacak. Ülkemizin geleceği aydınlık istikbali, önü açıktır. Dünyanın parmakla gösterdiği ülkeler arasına ülkemizi dahil etmektir. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gayret gösteriyoruz. Gerek üretimde gerek istihdamda milletimizin hak ettiği gelişmelerin sağlanması için büyük gayret sarf ediyoruz. Elimizdeki imkanlar geliştikçe öğretmenlerimize de bu imkanların en fazlasını veririz, vermeye de kararlıyız. Ülkemizde istikrarın, güvenin muhafaza edilmesi esastır. Türkiye son 50 yılda güçlü iktidarlar döneminde büyümeyi sürdürmüş, zayıf iktidarlar döneminde tüm kazançlarını elden çıkarmıştır. 2000 ve daha sonrası Türkiye'nin kazandığı yıllar olmuştur.

Farklılıklarımızı ayrıştıran değil, bizleri birleştiren kavuşturan değerler olduğunu unutmayacağız. Unutmayalım gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Eğitimde alt yapıyı iyileştirmek yetmez, müfredatı ve içeriği de değiştirmek lazım. Bu yüzden siz öğretmenlerimize çok fazla görev düşüyor.

Okuluna namusu gibi sahip çıkan, yıkılan bahçe duvarını onaran, duvarlarını süsleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayan genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İyilik tohumları eken öğeretmenlerimiz iyi ki varsınız.