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Başbakan Yıldırım'dan 'MHP ile ortak miting' açıklaması

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" demişti

06 Mart 2017 23:36

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için MHP ile ortak bir açık hava mitingi yapma planı olmadığını söylerken "Gelişmeler icap ederse yapabiliriz" dedi. Olası Menbiç operasyonu sorulan Yıldırım, “Münbiç’te ABD bayrak asıyor, Rusya yanına asıyor. Bayrak yarışına döndü iş” dedi. "Türkiye’nin Suriye topraklarında gözü olmadığını" yineleyen Yıldırım, verilen sözün tutulması, PYD’nin Fırat’ın doğusuna geçmesi gerektiğini belirtti. “Menbiç’te Rusya ve ABD ile koordinasyon sağlamadan operasyon yapmanın anlamı yok” diyen Başbakan Binali Yıldırım, bu konuda askeri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

A Haber'de konuşan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" sözlerini "Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Yıldırım, ortak mitingle ilgili şunları söyledi:

"Olmayacak demedik ama gelişmelere göre icap ederse yapabiliriz diye mutabakata vardık. "Yurt dışına gidecekseniz ben de geleyim" dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Biz ortak etkinlik yapmaktan ziyade, bahçeli ile amaç birlikteliği yapacağız."

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