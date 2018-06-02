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Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e tebrik telefonu

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'i arayarak görevine yeniden seçilmesini kutladı

02 Haziran 2018 16:19

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev\'i arayarak görevine yeniden seçilmesini kutladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Sayın Başbakanımız, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’i arayarak, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla Sayın Medvedev’i kutlamış, 12 Haziran Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle tebriklerini iletmiştir.  Sıcak bir havada geçen görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek; ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edilmiştir.\"

 

 

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