BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA: NİYE KENDİN ÇIKMIYORSUN? 

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na, \" Sizin içinizden aday olacak elemanınız yok mu Kemal Bey? Sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak \'ben de varım\' demektir. Sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak \'ben de varım\' demektir. Türkiye’yi yönetmeye ben de talibim, demektir. Niye aday arıyorsunuz niye kendin çıkmıyorsun?\" diye sordu.

NİYE KENDİN ÇIKMIYORSUN?

Başbakan Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katıldı. Yıldırım, kongrenin yapılacağı binanın önünde kendisini bekleyen partililere hitap etti. Gençlere \"Yeni bir destan yazacak mıyız?\" diye soran Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Maşallah gençlerin sesi gür çıkıyor. Merak etmeyin gençler biz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşıyız. Biz de sadece rabbimin karşısında eğilmek vardır. Namerdin karşısında eğilmek bize yakışmaz. Bugün Kut-ül Amare zaferinin yıl dönümü çok bilinmez. Çanakkale kuşatmasından sonra yedi düvel İngilizler diğer müttefikleri dersini aldıktan sonra Basra üzerinden Bağdat’ı ele geçirmeye kalktılar. Çanakkale’de denize gömülenler petrolün merkezinden Osmanlıyı kuşatmayı denediler. Ama orada yapamadıkları hesap edemedikleri gerçeklerle karşı karşıya kaldılar. Milli mutabakatta cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye’nin aydınlık yarınlarını daha güçlü inşa etmek için 24 Haziran\'da sandıkları tıka basa doldurmaya var mısınız gençler? Yeni destan yazacak mıyız? İstanbul’da yeni bir zafere hazır mısınız? İstanbul \'tamam\' diyorsa Türkiye \'tamam\' der. İstanbul Türkiye’nin özetidir. İstanbul demek Anadolu demek. İstanbul demek Trakya demek. Evladı Fatihan demek. Evladı Fatihan olan gençler sizlerle gurur duyuyoruz. Seçime gidiyoruz gün sayıyoruz. Ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim \'o mu aday olsun bu mu aday olsun?\', \' Aydan mı Marstan mı uzaydan mı getirelim?\' , \'Sizin içinizden aday olacak elemanınız yok mu kemal bey?\' Sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak \'ben de varım\' demektir. Türkiye’yi yönetmeye ben de talibim, demektir. Niye aday arıyorsunuz niye kendin çıkmıyorsun? Çık karşıya. Eğer parti lideriysen aday olmaktır, aday aramamak değildir. Millet sana oy versin Türkiye’nin aydınlık yarınlarına ne gibi projelerin var onları duysun istiyor.\"

\"BU OYUNU BOZMAYA VAR MISINIZ?\"

Yıldırım \"İnşallah 24 Haziran\'da da milletimizin karşısına çıkıp destek isteyeceğiz. içerde ve dışarda kurulmaya çalışan kumpaslara karşı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'ye yönelik husumete karşı bu oyunu bozmaya var mısınız? Hazır mıyız? yeni bir destan yazacak mıyız?\" dedi.

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-Yıldırım\'ın konuşması

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