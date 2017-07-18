Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Kontrollü darbe diyerek kontrolünü başkasına kaptıranlar var

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Kontrollü darbe" sözlerini yine eleştirerek "Kontrollü darbe diyerek kontrolünü başkasına kaptıranlar var" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, FETO'nun yüzünde güller açtıracak her açıklamayı yaparken bir yandan da sırtını Kandil'e dayayanlarla birlikte yürüyor" diye konuştu.

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle:

"7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız bu milletin teslim alınamayacağını bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Milletin yazdığı bu destana destek veren her partiden milletvekillerimizi de saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu aziz milletin hukukunu korumak için mücadele eden vatansever askerimizi, polisimizi, savcılarımızı ve medya mensuplarını selamlıyorum.

Terör örgütü darbe üstüne darbe aldıkça her fırsatta çirkin yüzünü gösteriyor. Bu terörün tabiatında var. Terörist kalleştir, korkaktır ve artık bölücü terör örgütü çaresizdir. Çünkü kesintisiz operasyonlarla örgüt artık nefes alamaz hale gelmiştir. Operasyonlar yoğun biçimde devam ediyor. Bırakın örgüte adam bulmayı, mühimmat depolamayı, yiyecek sağlamayı bile temin edemeyecek hale geldiler. Dağlarındaki inlerinde bile saklanamıyorlar. Çaresizliklerinin nedeni budur ve bunun için sivil ve savunmasız vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayana kadar bütün örgütlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sadece sınırlarımız içinde değil, sınır ötesinde de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak terör mücadelesine devam edeceğiz. Geçen haftayı şehitlerimizi anmak üzere birçok etkinlikle tamamladık.

"Kılıçdaroğlu, kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol"

O şehitlerimiz ruhlarını 1 dolara satan FETÖ’cülere karşı dururken bir an bile tereddüt etmediler. Onlar şairin ifadesiyle, sahipsiz memleketin batması haktır, sen varsan bu vatan batmayacaktır dediler ve darbeye izin vermediler. Necip milletimiz şehitlerine sahip çıkarak büyük bir ahde vefa örneği göstermiştir.

Kendi yaptıklarını masum gösterip milletimizin vatan savunmasına gölge düşürmeye çalışanlar var. Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz, bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz.

Gazilerimize, sokağa dökülen milyonların mücadelesine gölge düşürmeye kimsenin hakkı da, haddi de yoktur. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor. Başta ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu olmak üzere milletimize özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. 15 Temmuz’da Türkiye’yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Kendisi yol yorgunu. Biz de kendisini uyarıyoruz.

Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol. Bunlarına kontrolüne girme. FETO'nun yüzünde güller açtıracak her açıklamayı yaparken bir yandan da sırtını Kandil'e dayayanlarla birlikte yürüyor.

Bugün ana muhalefet partisi başkanı kendisini bu noktaya getirdi. Böyle giderse ana muhalefet partisi lideri sözde adalet mitingi fotoğraflarını AK Parti mitingleri fotoğraflarını paylaşmaya devam edecek. O fotoğraf Türkiye fotoğrafıdır.

Türkiye’de 15 Temmuz’u referans almadan yapılacak her siyasi değerlendirme yok hükmündedir. Devlet ve siyaset sivil toplum bu yıldönümü vesilesiyle 15 Temmuz üzerine yeniden düşünme imkanı bulacak. Bu borcun ödenmesi, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi bir mecburiyet olmuştur.

168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 33 bin 180’i kamu görevinden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi de yapılan incelemelerden sonra görevine iade edildi. Aralarında mükerrer olanlarla birlikte 300 bin itiraz başvurusu alındı. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Başvuruların çok yönlü ve detaylı incelemeye tabi tutmak amacıyla OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu KHK’yla kurduk ve dün itibariyle çalışmaya başladı. AİHM de yapılan başvuruları bu komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak gösterip bu müracaatları reddetti.

Ülkemiz aleyhine 24 bin 600 başvuru varken 30 Haziran’da bu başvuruş sayısı 12 bine indi. Önümüzdeki günlerde bunun tamamı reddedilecek ve komisyonda ele alınacak. Dün günün sonuna kadar 1189’u işleme girmiştir. Toplam başvuruların mükerrer başvuruları da dikkate alınca, 120 bin civarında olacağını düşünüyorum."