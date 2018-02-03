Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na davet: Sen de katıl

Partisinin Tekirdağ il kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, "Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım; geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" sorusuna "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" şeklinde cevap veren CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi kastederek "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?" dedi.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenerek, "Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur" diye konuştu.

"Hiçbir şekilde sivillere yönelik amacı yoktur"

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın sivillere yönelik hiçbir amacının olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu harekatta tek zarar gören varsa o da bizim Hatay'da Kilis'te yaşayan vatandaşlarımızdır. 15 günde 90'dan fazla roket saldırısı oldu. Kahraman Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor. Vatan kurtarmak mesele olunca 81 milyon yollara düşeriz. Bu harekat komşular için özgürlük demek, bütün insanlığın vicdanı demek. Hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına katılıp harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyiz. Bazılarının AK Parti'ye düşmanlığı o kadar artmış ki ak olana kara demekten geri durmuyorlar. PKK da, PYD de, YPG de, DEAŞ da aynı yolun yolcusu. Bunlar terör örgütleridir. Zeytin Dalı Harekatı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır.

Zeytin Dalı Harekâtı, zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı, emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır."