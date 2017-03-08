Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: 7 seçim kaybetmişsin hâlâ tek adamsın

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu " 7 seçim kaybetmişsin hâlâ tek adamsın" sözleriyle eleştirdi. Başbakan, "Türkiye emin adımlarla büyük Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine yürüyüşünü sürdürecektir" diye konuştu.

İzmir'de konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, 'Hayır' diyorlar, denizin altından trenleri geçiriyoruz, Marmaray'ı yapıyoruz ona da 'Hayır' diyoruz. Ama bitince en önce onlar geçtiler, bunların huyu böyle. Hayır, hayır, hayır. Bittikten sonra bakarsınız kimseye sıra vermezler. Güzel şeyler 'Evet' demekle başlar. Hayırdan hayır gelmez, 'Hayır' soğuktur. Evlenirken ne diyorsunuz 'Evet'. 'Hadi yemeğe gidelim' diyorsunuz, "Evet". Evet, güzeldir. Evet hayırlıdır.

Şehir hastanelerini bir bir tamamladık. İzmir, Mersin'i açtık, Yozgat'ı açtık. Şimdi Isparta'yı açıyoruz. Birazdan size İzmir'e yaptığımız yatırımlardan bahsedeceğiz. İzmir, çatal yürekli efelerin şehridir. Vatan savunması için ilk kurşunun atıldığı şehir İzmir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle noktalandığı şehir de İzmir. DP, çok partili hayatın başlangıcı olan Adnan Menderes'in DP'sinin de kurulduğu şehir İzmir. İzmir, ilk uluslararası fuarı açan şehir. İlk futbol maçının yapıldığı şehrin adı da İzmir. İlk Türkiye kupasının, Anadolu takımlarından Altay tarafından alındığı şehir de İzmir. İzmir, 16 Nisan'da bir ilki daha yaşatacak, sandıkları "Evet" oyları ile dolduracak. Farkını Türkiye'ye gösterecek. İzmir'e güveniyorum.

İzmirli kardeşlerim gereğini yapacaklar. Önce, şu anayasadan biraz daha bahsedelim. Ondan sonra İzmir'i konuşalım. Çünkü bu anayasa artık Türkiye'ye kafi gelmiyor. Bu elbise, bu bedene uymuyor. Gençlik, yeni anayasa istiyor. Hanımefendiler, bugün sizin gününüz. 8 Mart Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. Kadınlarımız, bazen anamız, bazen bacımız, bazen evladımız, bazen büyükannemiz... Ama kadınlarımız, ilk dünyaya gözünü açtığımız, onların kucaklarında gözümüzü açtığımız kadınlarımız...

"Kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

Sizler 15 Temmuz'da, sevgili hanımefendiler, Cumhurbaşkanımız meydanlara davet ettiğinde, bu alçak FETÖ örgütüne karşı ülkeyi savunmak için, demokrasiyi kurtarmak için, ay yıldızlı bayrağı göklerden indirmemek için meydanlara koştunuz. O gün meydanlardaki bütün insanların yarısı kadınlardan oluştu. Onun için sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlere çok güveniyoruz.

16 Nisan sizin zaferiniz olacak, buna yürekten inanıyorum sevgili hanımlar. Gençlerimizi tabii ki ihmal etmiyoruz. Gençler, bu anayasa değişikliği en önemli imkanı size getiriyor. 8 milyon genç kardeşimize siyasetin kapılarını açıyoruz. Ana muhalefet buna neden karşı çıkar anlamıyorum. Gençlerin siyasete girmesini kıskanıyor musunuz? Rekabet artacak, siyasete hareket gelecek.

Biz diyoruz ki; Binali Yıldırım fanidir gelir geçir, Recep Tayyip Erdoğan fanidir, gelip geçer. Bu değişiklik Erdoğan, her doğan içindir. Bugün, bu anayasa miadını doldurdu. Geçmişe baktığınızda bu sistemin istikrar getirmediğini görüyoruz. Türkiye'nin geldiği noktadan geri gitmesini asla istemiyoruz. 2001 krizi, daha önce de söyledim. Ecevit... Ahmet Necdet Sezer... Anayasa kitapçığı fırlatıldı, olanlar oldu. 637 milyar uçup gitti. 14 senedir borç ödüyoruz. Bıraktıkları bu krizin faturasını ödüyoruz. Ama ödedik, hepsini bitirdik Allah'a şükür. Üstüne üstlük büyük projeleri de gerçekleştirdik.

İzmir için ne yapsak az, ne yapsak yakışır. İzmir bunların hepsini hak ediyor. İzmir daha büyüsün, daha gelişsin. "İzmir, İstanbul'la yarışan bir şehir olsun" diyoruz. Bu hayır'cılar orada da karşımıza çıkıyor. Kınık'a doğalgaz getirdik. Hayırlı olsun. Üç ay içinde müracaatınızı yapın, doğalgazını bağlatın. Burası bereketli toprakların olduğu tarım havzası. Onun için Kınık'ta biz organize tarım, organize sanayi merkezi kurmak için düğmeye bastık. Bir tarım organize merkezi kuracağız. Ayrıca da Kınık'a da bir ziraat fakültesi yakışır. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz.

Ayrıca, Aliağa'ya kadar İZBAN'ı getirdik biliyorsunuz. Şimdi Bergama'ya kadar uzatıyoruz. Bergama'ya kadar gelip Kınık'a uzatılmaz mı, tabii ki uzatılır. Bergama'dan sonra bir bağlantı da Kınık'a uzatacağız. 15 yılda Kınık'a 400 milyon yatırım yaptık. Halı sahalar, açık spor tesisleri, dere üzerinde bulunan rahmetli Menderes'in 60 yıllık köprüsünün yenilenmesi, 7 köyümüz mağdurdu. Büyükşehir belediyesinin yapması gereken işler vardı, yapmadık. Yeni köprüyü oraya kazandırdık. Bir hafta önce de açılışını yaptık. Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bizden önce hiç evlet hastanesi olmayan Kınık'a hastane yapıyor muyuz? Yapıyoruz.

"Türkiye emin adımlarla büyük Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine yürüyüşünü sürdürecek"

Siz isteyin, biz sizin emrinizdeyiz. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Gecemiz gündüzümüz hizmetlerle geçiyor. Biraz daha nasıl yatırım yaparız, milletin yüzünü nasıl güldürürüz diye çalışıyoruz. Siz bizi iyi bilirsiniz, siz bizi iyi anlarsınız. Şimdi söz sende Kınık. 16 Nisan'a kadar durmadan, yorulmadan ev ev dolaşacak mıyız? Kardeşlerimizle kucaklaşacak mıyız? Herkese, bu mesele siyaset meselesi değil, bu mesele memleket meselesi diyecek miyiz? O zaman İzmir için, Kınık için, milletin birliği, kardeşliği için... (Evet sesleri) Gücümüz millet, kararımız...

(Evet sesleri) Daima millet, kararımız... (Evet sesleri). Allah sizden razı olsun, bu bahar bir başka güzel olacak Kınık'ta. Bu bahar bir başka güzel olacak yurdumun her köşesinde. Bu terör örgütleri, PKK, FETÖ, DEAŞ bir olmuş hayır kampanyası yapıyorlar, diyorlar ki "Eğer evet çıkarsa biz biteriz". Evet, inşallah evet çıkacak. Terör örgütleri de bitecek. Milletin başının belası olmaktan bunları def edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize zarar veren bu mikropları temizleyeceğiz inşallah. Türkiye'nin geleceği burada, şu ay yıldızlı bayrakları bir göreyim... Eyy dalgalanan şanlı hilal... İşte rengin şehidinin kanı, hilalin bağımsızlığımızın sembolü... Yıldızın her bir şehidimizin sembolüdür, nişanesidir. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez, Türkiye emin adımlarla büyük Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine yürüyüşünü sürdürecektir.