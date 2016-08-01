Başbakan Yıldırım’dan ‘kamuda izin’ açıklaması

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda kahvaltıda bir araya gelen Binali Yıldırım, sohbet sırasında memurların merakla beklediği yıllık izin iptallerinin ne zaman kaldırılacağına dair de konuştu. Yıldırım yıllık izin iptallerinin fazla süreceğini sanmadığını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatın normale döneceğini belirtti. Hac dönemine denk gelmesi nedeniyle o hacca gidecek olan memurların izin iptallerinden muaf tutulduğunun da altını çizdi.

18 Temmuz'da yayımlanan 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle tüm yıllık izinler ikinci bir emre kadar iptal edilmişti.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde, "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar, en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir." ifadesine yer verilmişti.