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Başbakan Yıldırım'dan İzmir açıklaması: Şehit polisimiz büyük bir felaketi önledi

Yıldırım'ın cenaze törenine katılmak üzere İzmir'e gittiği ifade edildi

06 Ocak 2017 01:10

Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı sonrası, "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir." dedi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın cenaze töreni için İzmir'e gideceği öğrenildi.

Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum." görüşünü paylaşan Başbakan Yıldırım, "Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki dün düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polismemurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

 

İzmir'e gidiyor 

 

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte cenaze töreni için İzmir'e gideceği öğrenildi.

 

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