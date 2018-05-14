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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN HASTA ZİYARETLERİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,DHA Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da hasta ziyaretleri gerçekleştirdi

14 Mayıs 2018 18:30

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da hasta ziyaretleri gerçekleştirdi.
Yıldırım ilk olarak Ataşehir\'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören bir akrabasını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 14.10 sıralarında hastaneye geldi. Yaklaşık bir saat hastanede kalan Yıldırım, çıkışta hastane bahçesinde kendisini görmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı. Kendisini alkışlayanlara karşılık \"Hayırlı günler\" diyen Binali Yıldırım, daha sonra Üsküdar\'da bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geçti. Başbakan Yıldırım\'ın buradaki ziyaretine İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. 

Görüntü Dökümü
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-Korumaların görüntüsü
-Konvoyun hastaneye girişi
-Genel ve detay görüntüler
-Başbakan Yıldırım\'ın konvoyunun hastaneye girişi
-Yıldırım\'ın hastaneden çıkışı
-Vatandaşların alkışları
-Başbakanın elini sallayarak karşılık vermesi
-Hayırlı günler demesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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