T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım'dan Ermenistan açıklaması

"Ermenistan, bu tutumdan vazgeçmek, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bir görelim"

11 Mayıs 2018 17:47

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye'yle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz sözünü değerlendiren Yıldırım, "Bir görelim. Yıllardır hasmane tutum içinde. Bu tutumdan vazgeçmek, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bir görelim" şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yapılandırma paketi ile ilgili konuşan Yıldırım, "Meclis'te kabul edildi, Cumhurbaşkanı imzalayınca yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) yapılması gereken değişiklikler için hazırlanan yetki yasası tasarısını değerlendiren Yıldırım, "Tamamen anayasa çerçevesinde yapıldı o nedenle rahatız." dedi.

CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı için de Yıldırım, "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız."  değerlendirmesini yaptı.

 

ETİKETLER

YıldırımErmenistanPaşinyanTBMMkomisyoncumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24