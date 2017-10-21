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Başbakan Yıldırım'dan Danimarka'ya: Abuk sabuk konuşuyorlar

"Senin Türkiye Cumnhuriyeti Cumhurbaşkanı'na söyleyecek lafın olabilir mi?

21 Ekim 2017 18:54

Başbakan Binali Yıldırım,  Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen’in "Erdoğan’ın başkanlığındaki Türkiye’nin AB’de yeri yok" sözleriyle ilgili "Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor: 'Erdoğan rejimi eriyor. Avrupaya nasıl giriyor.' Sen kimsin, senin Türkiye Cumnhuriyeti Cumhurbaşkanı'na söyleyecek lafın olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Elazığ'da konuşan Yıldırım, "Türkiye'ye hiçbir ülke ayar veremez. Türkiye kendi kararını kendi verecek güçtedir, yetkinliktedir" diye konuştu.

Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

"AB bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın. 40 yıldır iki ileri bir geri. Ne yapıyorsunuz kardeşim. Karar verin, Türkiye'nin üyeliği önünde durmadan engel çıkarmaya çalışıyorsunuz. Asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Zaman kaybettirmeyin. Türkiye'nin üyelik yolundaki kararında bir değişiklik yok. Asıl olan AB hangi yöne gidecek. AB medeniyetleri buluşturan bir açılım mı yapacak? Yoksa kendi dar çevresi içinde yoluna devam mı edecek?

Türkiye'yi Avrupalı mı Asyalı mı diye sorgulamak kimsenin hakkı değldir. Türkiye Avrupa'nın da Asya'nın da merkezindedir. Bunların derdi Türkyie'yi uzun süre dışarıda tutumak. Cumhurbaşkanımızn dik duruşu bunların taktığı çelmelere karşı. Türkiye'nin kendi kararını kendi vermesi, kalkınmasını istikrarlı bir şekilde devam erttirmesi bunları rahatsız ediyor. İşte görüyorsunuz İslam düşmanlığı, ırkçılık Avrupa'da yükselen bir değer oldu."

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