Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye: YSK'nın kararı için yargı yolu yok; istedikleri yere gidebilirler

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin seçimin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e başvuracaklarını açıklamasına ilişkin olarak, "YSK'nın kararı için yargı yolu yok; istedikleri yere gidebilirler" dedi.

Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bu mücadele devam edcek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir. Türkiye bunu sağlayacak güçtedir. DEAŞ ile mücadelede ABD ile nasıl bir işbirliği yapılacağı konusunda Türkiye'nin şartları bellidir. Cumhurbaşkanımız 16-17 Mayıs'ta Trump ile görüşecek ve ona göre hareket edilecektir. Şu anda varsayımları esas alarak kanaat belirtmek yanlış olur.

"YSK kesin kararını vermiştir"

Türk milleti son sözünü söylemiştir. Evet yüzde 51,4 ile tecelli etmiştir. Bu meselenin milletin iradesine rıza göstermemek demokrasiye inanmamak anlamına gelir. Çözümü başka yerlerde arama anlamına gelir. Milletin zamanını daha fazla israf etmenin anlamı yoktur. Seçimler konusunda YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine yargı yolu yoktur. YSK kesin kararını vermiştir. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme karar veremez.

Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Onlar öyle bir yol benimsiyorsa bu demokratik değildir. Bu da ana muhalefet partisine yakışmaz. Ana muhalefet partisinde son sözü kim söylüyor' onu da anlamış değiliz. Herkes ayrı bir telden çalıyor."